Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Truyền Thông Isocial Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - The Manhattan Glory - Vinhomes Grand Park, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Quản lý fanpage cộng đồng GenZ/ fanpage địa phương

Tìm kiếm các nội dụng trong ngày

Biên tập, viết bài, đăng bài lên fanpage và post bài hàng ngày theo kế hoạch đã định cho fanpage, chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải.

Viết bài theo nội dung cấp trên yêu cầu.

Lên kế hoạch dài hạn về nội dung theo từng thời điểm trên facebook.

Tìm hiểu, phân tích và học hỏi các fanpage khác.

Thực hiện các báo cáo hàng tháng.

Thời gian làm việc: Thứ 2-6 (9h00-17h30), nghỉ trưa từ 12h-13h30.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng Photoshop cơ bản

Có khả năng tìm kiếm thông tin nhanh, hóng tin tức, thời sự trong nước, bắt trend nhanh chóng,...

Có khả năng tư duy tốt về nội dung, linh hoạt trong xử lý vấn đề.

Sáng tạo và học hỏi nhanh. Nhiệt tình, kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.

Có máy tính riêng.

Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Isocial Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 vnđ/tháng – Thử việc tháng đầu tiên 90% lương

8.000.000 vnđ/tháng

BHXH đầy đủ

Thưởng lương tháng 13

Review lương 1 năm 2 lần

Team Building cuối năm.

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

Cơ hội thăng tiến ở vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Isocial Vietnam

