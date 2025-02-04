Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Truyền Thông Isocial Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Isocial Vietnam
- Hồ Chí Minh:
- The Manhattan Glory
- Vinhomes Grand Park, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Quản lý fanpage cộng đồng GenZ/ fanpage địa phương
Tìm kiếm các nội dụng trong ngày
Biên tập, viết bài, đăng bài lên fanpage và post bài hàng ngày theo kế hoạch đã định cho fanpage, chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải.
Viết bài theo nội dung cấp trên yêu cầu.
Lên kế hoạch dài hạn về nội dung theo từng thời điểm trên facebook.
Tìm hiểu, phân tích và học hỏi các fanpage khác.
Thực hiện các báo cáo hàng tháng.
Thời gian làm việc: Thứ 2-6 (9h00-17h30), nghỉ trưa từ 12h-13h30.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng tìm kiếm thông tin nhanh, hóng tin tức, thời sự trong nước, bắt trend nhanh chóng,...
Có khả năng tư duy tốt về nội dung, linh hoạt trong xử lý vấn đề.
Sáng tạo và học hỏi nhanh. Nhiệt tình, kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.
Có máy tính riêng.
Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Isocial Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
8.000.000 vnđ/tháng
BHXH đầy đủ
Thưởng lương tháng 13
Review lương 1 năm 2 lần
Team Building cuối năm.
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Cơ hội thăng tiến ở vị trí cao hơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Isocial Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI