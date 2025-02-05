Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH DMT Solar Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 814/5 Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc (gần cầu Ông Đụng),Hồ Chí Minh, Quận 12

Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu..

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website.

Quản lý các trang mạng xã hội của công ty.

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.

Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.

Theo dõi feedback của khách hàng để đưa ra các điều chỉnh hợp lý và có thêm nội dung sáng tạo.

Cập nhật thường xuyên các tin tức mới nhất để bổ sung vào ý tưởng và tăng thêm kho nội dung viết bài.

Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,...) như bài viết, idea video / hình ảnh,...

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Biêt về Photoshop là 1 lợi thế

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành chuyên về MKT.

Kỹ năng:Kỹ năng viết bài tốt, Biết sử dụng Photoshop hoặc PM chỉnh sửa ảnh, tin học văn phòng cơ bản,

Năng động, Sáng tạo nội dung, Lắng nghe tốt, giao tiếp tự tin.

Năng động, hiện đại và luôn cầu tiến.

Kinh nghiệm: ưu tiên 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm ở vị trí content

Độ tuổi: từ 22 tuổi đến 30.

Thu nhập: từ 7.000.000 – 12.000.000đ/tháng tùy năng lực

Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo luật định, Sinh nhật, du lịch, ngày nghỉ đầy đủ., Lương Tháng 13.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

