Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - D18 Đường C3, Tân Thới Nhất, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

Công việc hằng ngày:

Setup và tối ưu chiến dịch quảng cáo Facebook ads (70% - 80%), Tiktok Ads. Và/hoặc chạy GG ads.

Công việc hàng tuần:

Quản lý hệ thống tài khoản quảng cáo (BM, BC, Via, Pages, Pixels, Merchant Centre).

Công việc hàng tháng:

Làm Ladipage dựa trên tư liệu sẵn có hoặc order mới.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý (nếu có).

Có kinh nghiệm > 6 tháng, thành thạo quản lý tài nguyên quảng cáo, tối ưu và scale up

Ưu tiên: kinh nghiệm chạy ads cho ngành Dược phẩm, VPCS; ngân sách ads đã từng chạy trên 500 triệu/tháng.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Thái độ tích cực, có trách nhiệm, cầu tiến, năng động và không ngại thay đổi;

Chủ động và biết sắp xếp trong công việc;

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN

Sếp và đồng nghiệp cởi mở, thẳng thắn, môi trường làm việc năng động;

Thời gian làm việc: Sáng 8h-12h, Chiều 13h-17h, Thứ 7 làm buổi sáng;

THU NHẬP: 11- 18triệu/ tháng

PHÚC LỢI KHÁC:Lương tháng 13, BHXH, ngày phép năm,quàsinh nhật, tiệc liên hoan, du lịch công ty, thưởng LễTết...

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Lavifa

