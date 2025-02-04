Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 3 Võ Thị Sáu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia lên kế hoạch để phát triển và triển khai các chiến lược marketing bán hàng, định vị thương hiệu
Phân tích xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh
Tạo các tài liệu quảng cáo và quản lý tài khoản truyền thông xã hội
Tham gia lên kế hoạch và tổ chức sự kiện để quảng bá sản phẩm và thương hiệu
Đóng góp ý kiến để điều chỉnh chiến lược khi cần để đạt được mục tiêu kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ, sáng tạo và hiểu biết về hành vi người tiêu dùng
Báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành marketing, kinh doanh hoặc tương đương
Có tham gia hoạt động thể thao hoặc fitness là yêu cầu tối thiểu
Thành thạo tiếng Anh giao tiếp: 4 kỹ năng gồm nói, viết, nghe, đọc
Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm về marketing, sáng tạo nội dung và mảng bán lẻ, E-commerce. Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý, xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing
Thành thạo các công cụ Digital marketing
Có kinh nghiệm làm content, thiết kế, lên kịch bản và sản xuất video
Thành thạo sử dụng các công cụ AI để làm marketing hiệu quả
Có khả năng tự học, làm việc độc lập và phối hợp tốt trong nhóm, sẵn lòng học hỏi những điều mới
Có khả năng làm việc nhóm để đạt được mục tiêu của công ty và mang giá trị của công ty đến khách hàng
Trung thực, chủ động, cẩn thận, cởi mở, có tư duy giải quyết vấn đề
Đam mê làm việc, tập trung vào kết quả, có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, cởi mở, hòa đồng
Giỏi trong tư duy phản biện, giao tiếp, quản lý và thuyết trình
Quan tâm, yêu thích các môn thể thao/dinh dưỡng/xây dựng hình thể/thực phẩm bổ sung và mong muốn trải nghiệm các sản phẩm của công ty là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản + Thưởng hàng tháng dựa trên doanh số
Bảo hiểm xã hội, lương tháng 13 theo Luật lao động
Được đào tạo về sản phẩm, du lịch outing trip, kiểm tra sức khỏe hàng năm
Làm việc 40h/tuần
Mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi
Các phúc lợi khác theo chính sách của công ty và Luật lao động Việt Nam.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và nhiều cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam

Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 3 Đường Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

