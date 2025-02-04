Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3 Võ Thị Sáu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Tham gia lên kế hoạch để phát triển và triển khai các chiến lược marketing bán hàng, định vị thương hiệu

Phân tích xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh

Tạo các tài liệu quảng cáo và quản lý tài khoản truyền thông xã hội

Tham gia lên kế hoạch và tổ chức sự kiện để quảng bá sản phẩm và thương hiệu

Đóng góp ý kiến để điều chỉnh chiến lược khi cần để đạt được mục tiêu kinh doanh

Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ, sáng tạo và hiểu biết về hành vi người tiêu dùng

Báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành marketing, kinh doanh hoặc tương đương

Có tham gia hoạt động thể thao hoặc fitness là yêu cầu tối thiểu

Thành thạo tiếng Anh giao tiếp: 4 kỹ năng gồm nói, viết, nghe, đọc

Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm về marketing, sáng tạo nội dung và mảng bán lẻ, E-commerce. Ưu tiên có kinh nghiệm về quản lý, xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing

Thành thạo các công cụ Digital marketing

Có kinh nghiệm làm content, thiết kế, lên kịch bản và sản xuất video

Thành thạo sử dụng các công cụ AI để làm marketing hiệu quả

Có khả năng tự học, làm việc độc lập và phối hợp tốt trong nhóm, sẵn lòng học hỏi những điều mới

Có khả năng làm việc nhóm để đạt được mục tiêu của công ty và mang giá trị của công ty đến khách hàng

Trung thực, chủ động, cẩn thận, cởi mở, có tư duy giải quyết vấn đề

Đam mê làm việc, tập trung vào kết quả, có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, cởi mở, hòa đồng

Giỏi trong tư duy phản biện, giao tiếp, quản lý và thuyết trình

Quan tâm, yêu thích các môn thể thao/dinh dưỡng/xây dựng hình thể/thực phẩm bổ sung và mong muốn trải nghiệm các sản phẩm của công ty là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản + Thưởng hàng tháng dựa trên doanh số

Bảo hiểm xã hội, lương tháng 13 theo Luật lao động

Được đào tạo về sản phẩm, du lịch outing trip, kiểm tra sức khỏe hàng năm

Làm việc 40h/tuần

Mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi

Các phúc lợi khác theo chính sách của công ty và Luật lao động Việt Nam.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và nhiều cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Phân Phối Thực Phẩm Dinh Dưỡng Việt Nam

