Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHONG THỦY NGUYỄN NHUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHONG THỦY NGUYỄN NHUNG
- Hồ Chí Minh: 225 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 14 Triệu
Lên ý tưởng và sản xuất nội dung sáng tạo cùng với nhân viên quay dựng choTikTokvàFacebook Reelsphù hợp với ngành thẩm mỹ và phong thuỷ.
Tạo các hình ảnh , bài đăng, video ngắn, hấp dẫn cùng với nhân viên quay dựng , thu hút đúng khách hàng mục tiêu.
Phối hợp với team Marketing để xây dựng các chiến dịch quảng bá mang tính đột phá.
Sử dụng các công cụ AI hiện đại để tối ưu hoá nội dung: chỉnh sửa video, lên kịch bản, tạo hình ảnh...
Theo dõi xu hướng, trend trên mạng xã hội và ứng dụng linh hoạt vào sản phẩm.
Với Mức Lương Đến 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm:
Kỹ năng sáng tạo:Tư duy nội dung hấp dẫn, bắt trend tốt.
Yêu cầu đặc biệt:Am hiểu hoặc có hứng thú với các chủ đềtâm linh, nhân tướng học, phong thuỷ.
Công nghệ:Thành thạo các công cụ AI (ChatGPT, Canva AI, MidJourney...) và các phần mềm chỉnh sửa cơ bản (CapCut,...).
Có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY TNHH PHONG THỦY NGUYỄN NHUNG Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.
Được đào tạo chuyên sâu về ngành thẩm mỹ, phong thuỷ, nhân tướng học.
Cơ hội tiếp cận các công nghệ và công cụ AI hiện đại nhất.
Tham gia các workshop và sự kiện lớn về thẩm mỹ, làm đẹp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHONG THỦY NGUYỄN NHUNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI