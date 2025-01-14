Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Dayone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 133 Cống Lỡ phường 15,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chạy Chiến Dịch Quảng Cáo Google, Facebook và Email:

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, Facebook Ads, và phân tích chiến dịch Email.

Tối ưu hóa ngân sách quảng cáo để đạt hiệu suất cao nhất.

Giám sát và phân tích hiệu quả của các chiến dịch để điều chỉnh kịp thời.

Viết Nội Dung:

Tạo và viết nội dung hấp dẫn cho các bài blog, bài đăng trên mạng xã hội và quảng cáo.

Đảm bảo nội dung phù hợp với thương hiệu và thu hút đối tượng mục tiêu.

Tiến hành nghiên cứu từ khóa để cải thiện SEO cho nội dung.

Hỗ Trợ Phát Triển Chiến Lược Marketing:

Tham gia lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược marketing tổng thể.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi và các hoạt động truyền thông khác.

Giám Sát và Phân Tích Hiệu Suất Chiến Dịch:

Sử dụng các công cụ phân tích để theo dõi hiệu suất của quảng cáo và nội dung.

Chuẩn bị báo cáo định kỳ về tình trạng chiến dịch và đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên Ngành: Marketing, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật số hoặc quảng cáo. Đã làm việc với tư cách là nhân viên chính thức tại ít nhất 1 công ty marketing kỹ thuật số chuyên nghiệp.

Thành thạo trong việc viết nội dung tiếng Anh (quảng cáo, bài đăng, ...).

Kỹ năng viết nội dung mạnh mẽ, có tính sáng tạo và khả năng tư duy phản biện.

Có khả năng phân tích và thành thạo trong việc sử dụng các công cụ tiếp thị kỹ thuật số (Google Analytics, Facebook Insights, v.v.).

Ứng viên nên có thái độ chủ động, sẵn sàng học hỏi và cập nhật các xu hướng mới trong tiếp thị kỹ thuật số.

Đam mê với tiếp thị kỹ thuật số và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của công ty sẽ được đánh giá cao.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Dayone Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Lao Động Việt Nam; Bảo Việt Insurance.

Quyền lợi nghỉ phép hàng năm theo Luật Lao Động Việt Nam.

Lương tháng 13 và xem xét lương hàng năm.

Thưởng cho các ngày lễ.

Hoạt động tiệc tùng hàng tháng cho đội ngũ.

Phát triển kỹ năng thông qua e-learning, các buổi hội thảo, và nhiều hơn nữa.

Các tiện ích trong văn phòng bao gồm trái cây, trà, cà phê, quà sinh nhật, và quyền truy cập vào sách.

Truy cập vào máy chơi game PlayStation 5 tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm Dayone

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin