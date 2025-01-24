Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lập kế hoạch, phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện kế hoạch nội dung content trên các kênh: Fanpage,Website,Tiktok, Youtube...
Viết kịch bản giới thiệu / review món ăn, nhà hàng để tạo ra những thông điệp thu hút và thuyết phục khách hàng.
Sáng tạo trong các thông điệp, nội dung truyền thông; ý tưởng kịch bản cho chiến dịch trên các kênh trực tuyến.
Phối hợp với các bộ phận như design, video editor để thực hiện kế hoạch nội dung. Phối hợp với Digital Marketing để tối ưu quảng cáo, SEO website
Lên ý tưởng, lập báo cáo & thực hiện các công việc khác được giao từ trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, team work tốt
Biết chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế là lợi thế
Biết quay - dựng các video để đăng lên tiktok, youtube, facebook bắt trend là lợi thế
Thành thạo các công cụ, phần mềm văn phòng
Có tâm huyết với công việc, chịu được áp lực cao
Lên kế hoạch làm việc rõ ràng, quản lý được timeline
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo
Mức lương khởi điểm: 10.000.000 - 15.000.000 Vnđ/tháng
Làm việc từ: thứ 2 - thứ 7, khung giờ: 9h00 – 19h00
Bao cơm 2 bữa/ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
