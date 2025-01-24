Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập kế hoạch, phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện kế hoạch nội dung content trên các kênh: Fanpage,Website,Tiktok, Youtube...

Viết kịch bản giới thiệu / review món ăn, nhà hàng để tạo ra những thông điệp thu hút và thuyết phục khách hàng.

Sáng tạo trong các thông điệp, nội dung truyền thông; ý tưởng kịch bản cho chiến dịch trên các kênh trực tuyến.

Phối hợp với các bộ phận như design, video editor để thực hiện kế hoạch nội dung. Phối hợp với Digital Marketing để tối ưu quảng cáo, SEO website

Lên ý tưởng, lập báo cáo & thực hiện các công việc khác được giao từ trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 2 năm trở lên trong ngành marketing

Tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, team work tốt

Biết chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế là lợi thế

Biết quay - dựng các video để đăng lên tiktok, youtube, facebook bắt trend là lợi thế

Thành thạo các công cụ, phần mềm văn phòng

Có tâm huyết với công việc, chịu được áp lực cao

Lên kế hoạch làm việc rõ ràng, quản lý được timeline

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, tăng lương phù hợp theo năng lực

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo

Mức lương khởi điểm: 10.000.000 - 15.000.000 Vnđ/tháng

Làm việc từ: thứ 2 - thứ 7, khung giờ: 9h00 – 19h00

Bao cơm 2 bữa/ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG SA

