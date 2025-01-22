Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 309 Bạch Đằng, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Quản lý các kênh chiến dịch mang lại hiệu suất performance tốt, có khả năng triển khai và setup các quảng cáo trên tất các các kênh. Kiểm soát được hiệu quả các chiến dịch cần ưu tiên theo mục tiêu performance đề ra.
- Lập kế hoạch và theo dõi triển khai tất cả các hoạt động chiến dịch quảng cáo performance (ứng dụng di động và trang web) thông qua các kênh quảng cáo hiện thị, tiếp thị liên kết, phương tiện truyền thông ....
- Quản lý thiết lập các chiến dịch quảng cáo performance và branding trên các kênh: Facebook Ads, Google Adword, Adnetwork, CPD, Social Media, TVC, OOH...
- Làm việc dựa trên ngân sách đưa ra và đạt được KPI mục tiêu cam kết, giữa cho CAC ở mức tối ưu.
- Quản lý và liên lạc với nhiều nhà cung cấp và các bên thứ ba để đạt được các mục tiêu KPI đề ra.
- Đo lường và báo cáo hiệu suất performance tất cả các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số và đánh giá theo các mục tiêu ( ROI & KPI ).
- Xác định xu hướng và thông tin chi tiết, đồng thời tối ưu hóa chi tiêu và hiệu suất dựa trên các thông tin chi tiết.
- Có khả năng phân tích và đánh giá tốt chỉ số các chiến dịch mang lại hiệu quả user đưa về từ nhiều kênh.
- Thực hiện giám sát các báo cáo chống gian lận trong các chiến dịch quảng cáo và thực hiện các hành động phối hợp với các bên thứ ba để giám sát và giảm thiểu việc gian lận ở các chiến dịch tiếp thị số.
- Lập kế hoạch và tạo các chiến dịch thử nghiệm A-B quy mô nhỏ để tối ưu hiệu suất chiến dịch quảng cáo tốt hơn.
- Đề xuất các kênh digital mới có tiềm năng mang lại lượng người dùng mới một cách hiệu quả

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Performance
- Sử dụng thành thạo các nền tảng Digital Ads như Facebook Ads, Google Ads, Twitter Ads, Tiktok Ads, Display network khác....
- Có hiểu biết cơ bản chạy quảng cáo in-app và tối ứu hóa App Store (ASO) và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).
- Có kinh nghiệm đo lường và theo dõi tối ưu tích hợp nền tảng (cho ứng dụng di động và trang web) với các bên thứ ba (ví dụ: Google, Facebook, Sizmek, Appsflyer)
- Hiểu thông tin cơ bản về các phương pháp gian lận cài đặt ứng dụng di động và công cụ giám sát của nó (ví dụ: Appsflyer Protect 360).
- Có hiểu biết cơ bản về setup và tối ưu goal & event Google Analytics, Tagmanager ....
- Sử dụng thành tạo các công cụ Similarweb, Ahref, Semrush, Google data studio, Power Bi ....
- Có thể giao tiếp được tiếng anh cơ bản là một điểm cộng
- Sẵn sàng đi công tác dài ngày khi có yêu cầu

Tại Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương NET 20tr- 25tr + Thưởng KPI
- Phụ cấp tiền ăn
- Thưởng dự án + Thưởng cổ tức (Gắn bó trên 1 năm)
- Thưởng các ngày lễ theo quy định, thưởng lương tháng 13
- Thử sức với ngành nghề mang lại mức thu nhập cực khủng với những đãi ngộ cao nhất thị trường
- Được thử sức với ngân sách MKT cực lớn
- Cơ hội tiếp cận với tư duy MKT mới mà làm việc ở các công ty bình thường không thể có được
- Hỗ trợ phát triển tối đa bản thân không màng đến chi phí, miễn mang lại hiệu quả
- Cống hiến càng lâu thu nhập càng cao.
- Phép năm 12 ngày/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng

Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 60 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

