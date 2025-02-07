Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Hla Garment (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH/ MAIN WORK

Thực hiện công việc Tuyển dụng, Chấm Công và tính Lương, kê khai BHXH, thuế TNCN, chi phí công đoàn hàng tháng... cho nhân viên của văn phòng và cửa hàng của Công ty tại HCM cụ thể như sau:

Carry out the work of Recruitment, Timekeeping and Salary calculation, Social Insurance declaration, Personal Income Tax, monthly union fees... for employees of the Company's office and stores in HCM specifically as follows:

a. Chấm Công:

• Kiểm tra công đối chiếu dữ liệu chấm công của toàn thể nhân viên công ty trên phần mềm.

• Xử lý các trường hợp quên chấm công, chấm công không đúng lịch check in/out theo quy định của công ty.

• Theo dõi phép năm của nhân viên công ty hàng tháng/năm.

a. Attendance

• Check and compare the timekeeping data of all company employees on the software.

• Handle cases of forgetting to check in, not checking in on the correct check-in/out schedule according to the company's regulations.

• Track annual leave of company employees monthly/yearly.