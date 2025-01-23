Tuyển Digital Marketing FM Logistic Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Vị trí: Trưởng phòng phát triển kinh doanh (Business Development Manager)

Địa điểm làm việc : Tầng 4, Tòa nhà Vista, số 17 Đường D2, Shophouse Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Bộ phận: Phát triển kinh doanh & Bán hàng

Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng phòng bán hàng cấp cao

Thời gian làm việc: 8h – 17h từ thứ Hai đến thứ Sáu

A- MỤC ĐÍCH/TÓM TẮT CÔNG VIỆC:

Thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và tạo ra các cơ hội kinh doanh/ khách hàng mới thông qua hiểu biết về thị trường và tương tác với khách hàng tiềm năng, đồng thời phát triển các mối quan hệ đối tác chiến lược phù hợp với mục tiêu của công ty. Ứng viên lý tưởng có thể phát triển mạnh trong môi trường làm việc tự chủ, có kỹ năng giao tiếp xuất sắc, và hiểu biết sâu sắc trong ngành hậu cần.

B- NHIỆM VỤ & TRÁCH NHIỆM:

• Có tính tự chủ trong hoạt động phát triển kinh doanh: Chủ động xác định, đánh giá và theo đuổi các cơ hội kinh doanh mới giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, với sự giám sát tối thiểu

• Kỹ năng giao tiếp xuất sắc: Thể hiện kỹ năng giao tiếp xuất sắc trong tương tác với khách hàng, trình bày đề xuất và đàm phán hợp đồng một cách hiệu quả và thuyết phục.