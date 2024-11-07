Tuyển Brand Marketing HỘ KINH DOANH LACHIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại HỘ KINH DOANH LACHIC
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Lên ý tưởng, lập kế hoạch phát triển thương hiệu.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu: Chạy quảng cáo đa kênh (Facebook, Google, TikTok).
Hình thức làm việc: Full-time, Hybrid, gặp mặt trao đổi công việc 3 buổi/tuần.
Địa điểm: Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm Digital Marketing trong lĩnh vực thời trang từ 1 năm trở lên.
Tư duy phản biện, kỹ năng lập kế hoạch tốt.
Nhiệt tình, chủ động, sáng tạo trong công việc.
Khả năng chịu áp lực cao, kỹ năng multitasking trong môi trường startup.
Yêu thích kinh doanh, marketing, thời trang.
Độ tuổi: Sinh năm 1998 đến 2002, tốt nghiệp các chuyên ngành về Kinh tế, Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh, v.v.
Tại HỘ KINH DOANH LACHIC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm 8 triệu đồng.
Được đào tạo, đóng góp ý kiến và phát triển kĩ năng Digital Marketing.
Môi trường startup, cơ hội thăng tiến và thu nhập cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LACHIC
