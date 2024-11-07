Tuyển Brand Marketing HỘ KINH DOANH LACHIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Lên ý tưởng, lập kế hoạch phát triển thương hiệu.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu: Chạy quảng cáo đa kênh (Facebook, Google, TikTok).

Hình thức làm việc: Full-time, Hybrid, gặp mặt trao đổi công việc 3 buổi/tuần.

Địa điểm: Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Digital Marketing trong lĩnh vực thời trang từ 1 năm trở lên.

Tư duy phản biện, kỹ năng lập kế hoạch tốt.

Nhiệt tình, chủ động, sáng tạo trong công việc.

Khả năng chịu áp lực cao, kỹ năng multitasking trong môi trường startup.

Yêu thích kinh doanh, marketing, thời trang.

Độ tuổi: Sinh năm 1998 đến 2002, tốt nghiệp các chuyên ngành về Kinh tế, Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh, v.v.

Tại HỘ KINH DOANH LACHIC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 8 triệu đồng.

Được đào tạo, đóng góp ý kiến và phát triển kĩ năng Digital Marketing.

Môi trường startup, cơ hội thăng tiến và thu nhập cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LACHIC

