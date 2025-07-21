Tuyển Brand Marketing Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
- Hà Nội: 122 Phố Định Công, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 600 - 1 USD
- Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing của ngành hàng phụ trách
- Lập kế hoạch Marketing bao gồm kế hoạch sản phẩm, kế hoạch giá, định hướng kênh phân phối và truyền thông cho ngành hàng.
- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường của các nhãn thuộc ngành phụ trách (Lập kế hoạch, lựa chọn đối tác, tổ chức và giám sát thực hiện…)
- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chương trình marketing
- Quản lý ngân sách của nhãn hàng phụ trách.
- Xây dựng ý tưởng phát triển sản phẩm mới của nhóm sản phẩm thuộc ngành hàng phụ trách.
- Phối kết hợp với các nhóm chuyên môn tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông hàng tháng, quý, năm.
- Thực hiện các kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra.
- Cập nhật, tìm hiểu, phân tích thông tin về các hoạt động kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh trong ngành nghề bánh kẹo
- Làm báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên
- Phối hợp với R&D phát triển sản phẩm mới theo các khảo sát hiểu người tiêu dùng
- Phát triển chiến lược định vị và xây dựng sản phẩm mới.
Với Mức Lương 600 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
