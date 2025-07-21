Tuyển Brand Marketing Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD

- Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing của ngành hàng phụ trách

- Lập kế hoạch Marketing bao gồm kế hoạch sản phẩm, kế hoạch giá, định hướng kênh phân phối và truyền thông cho ngành hàng.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu thị trường của các nhãn thuộc ngành phụ trách (Lập kế hoạch, lựa chọn đối tác, tổ chức và giám sát thực hiện…)

- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chương trình marketing

- Quản lý ngân sách của nhãn hàng phụ trách.

- Xây dựng ý tưởng phát triển sản phẩm mới của nhóm sản phẩm thuộc ngành hàng phụ trách.

- Phối kết hợp với các nhóm chuyên môn tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông hàng tháng, quý, năm.

- Thực hiện các kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra.

- Cập nhật, tìm hiểu, phân tích thông tin về các hoạt động kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh trong ngành nghề bánh kẹo

- Làm báo cáo tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên

- Phối hợp với R&D phát triển sản phẩm mới theo các khảo sát hiểu người tiêu dùng

- Phát triển chiến lược định vị và xây dựng sản phẩm mới.