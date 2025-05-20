Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Bristar làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà N01T3 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và tiến độ cho việc xây dựng nhãn hàng mà mình được phân công phụ trách.

- Lập kế hoạch và triển khai các kế hoạch marketing cho nhãn hàng.

- Điều tra, phân tích đối thủ cạnh tranh cũng như các cơ hội dựa trên thực tế thị trường, xu hướng khách hàng và mục tiêu phát triển của đối thủ.

- Kết nối hoạt động của nhãn hàng với bộ phận bán hàng và các phòng ban khác một cách hiệu quả.

- Kết nối các hoạt động phân phối trong nước và các hoạt động thương hiệu với đối tác nước ngoài.

- Phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các nhóm (thiết kế, vận hành) và với các đại lý của Công ty để triển khai các hoạt động kịp thời, nhằm định hướng khách hàng mục tiêu theo dự định.

- Giám sát việc triển khai nhãn hàng, triển khai bán hàng, phân tích nhu cầu thị trường để từ đó đề xuất hành động cho thích hợp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cử nhân ngành quản trị kinh doanh, marketing hoặc bằng cấp tương đương.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt (cả kỹ năng nói và viết)

- Có kiến thức tốt về thương hiệu, lên kế hoạch chiến lược, nghiên cứu và phân tích thị trường, kích thích thương mại, truyền thông (TV, báo chí, kỹ thuật số...)

Tại Công ty TNHH Bristar Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh đến - 15 Triệu/ tháng + thưởng KPI

- BHXH, y tế theo Luật quy định;

- Hỗ trợ cơm trưa văn phòng; thưởng lễ tết....

- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện và vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bristar

