Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
- Hà Nội: Khu B2, Đường Công nghiệp 4, khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Là nhân sự thuộc chính sách tuyển dụng và quản lý trực tiếp của Công ty TNHH TM Vạn An – Nhà phân phối chính thức các sản phẩm HiPP và Burine tại Việt Nam.
Công ty TNHH TM Vạn An
Là người phối hợp và triển khai các hoạt động marketing và xây dựng hình ảnh thương hiệu HiPP và Burine dưới sự điều phối và định hướng từ Trợ lý Quản lý Thương hiệu (ABM), Brand Manager (BM) và Ban Giám Đốc Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động thương hiệu được đồng bộ, hiệu quả và tuân thủ đúng các guideline từ hãng HiPP tại Đức/Áo cũng như guideline hãng Burine.
Làm việc tại: Văn phòng chính ở Long Biên, Hà Nội.
➡ Số lượng tuyển dụng: 02
➡ Các công việc chính:
● Hỗ trợ ABM và BM trong việc nghiên cứu thị trường, phân tích xu hướng và insight người tiêu dùng thuộc phân khúc Mẹ – Bé.
● Theo dõi và tổng hợp thông tin về các thương hiệu cùng ngành, sản phẩm cạnh tranh để phục vụ xây dựng định hướng chiến dịch và nội dung.
● Tham gia cùng ABM lên kế hoạch và phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông thương hiệu (ATL/BTL), bao gồm:
→ Viết brief truyền thông, phối hợp với các bộ phận nội bộ (MKT/Design/Trade/CSKH/Ecom) và agency.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
