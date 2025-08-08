Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 80 Chùa Bộc, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu kinh nghiệm 2 năm làm vị trí tương đương tại các công ty, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành spa, mỹ phẩm, thời trang, ...

Hiểu biết trong ngành truyền thông là một tiêu chí quan trọng

Có mối quan hệ rộng rãi trong giới truyền thông

Nhanh nhẹn, có tư duy logic và có chiến lược

Có khả năng nắm bắt tốt nhu cầu thị hiếu của thị trường

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, có sức thuyết phục tốt

Có khả năng tổ chức các sự kiện lớn

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12 - 15 triệu/tháng (Thoả thuận theo năng lực)

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến tốt

Thưởng Tết và lương tháng 13, quà tặng sinh nhật

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

Được đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của Công ty

Ưu đãi mua hàng nội bộ dành cho nhân sự CocoLux

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin