Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam

Brand Marketing

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 80 Chùa Bộc, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Tối thiểu kinh nghiệm 2 năm làm vị trí tương đương tại các công ty, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành spa, mỹ phẩm, thời trang, ...
Hiểu biết trong ngành truyền thông là một tiêu chí quan trọng
Có mối quan hệ rộng rãi trong giới truyền thông
Nhanh nhẹn, có tư duy logic và có chiến lược
Có khả năng nắm bắt tốt nhu cầu thị hiếu của thị trường
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, có sức thuyết phục tốt
Có khả năng tổ chức các sự kiện lớn
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12 - 15 triệu/tháng (Thoả thuận theo năng lực)
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến tốt
Thưởng Tết và lương tháng 13, quà tặng sinh nhật
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
Được đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của Công ty
Ưu đãi mua hàng nội bộ dành cho nhân sự CocoLux

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 80 Chùa Bộc

