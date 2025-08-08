Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 80 Chùa Bộc, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu kinh nghiệm 2 năm làm vị trí tương đương tại các công ty, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành spa, mỹ phẩm, thời trang, ...
Hiểu biết trong ngành truyền thông là một tiêu chí quan trọng
Có mối quan hệ rộng rãi trong giới truyền thông
Nhanh nhẹn, có tư duy logic và có chiến lược
Có khả năng nắm bắt tốt nhu cầu thị hiếu của thị trường
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, có sức thuyết phục tốt
Có khả năng tổ chức các sự kiện lớn
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 12 - 15 triệu/tháng (Thoả thuận theo năng lực)
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến tốt
Thưởng Tết và lương tháng 13, quà tặng sinh nhật
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc
Được đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của Công ty
Ưu đãi mua hàng nội bộ dành cho nhân sự CocoLux
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
