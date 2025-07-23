Tuyển Brand Marketing Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

1. Quản lý thương hiệu nhãn hàng:

• Xây dựng kế hoạch thương hiệu theo quý, năm để đạt được mục tiêu tăng trưởng thương hiệu.

• Lên kế hoạch, triển khai tổ chức các chiến dịch theo nhãn hàng được giao.

• Nghiên cứu, theo dõi tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh.

2. Phối hợp bộ phận truyền thông và bộ phận thị trường lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động, chiến dịch:

• Xây dựng các hoạt động truyền thông đưa thương hiệu tới người tiêu dùng.

• Lên ý tưởng cho các vật dụng hỗ trợ nhận diện thương hiệu tại điểm bán.

• Phối hợp với các Agency thực hiện tốt công việc được giao.

3. Quản lý, giám sát ngân sách và tiến độ thực hiện các công tác thuộc phạm vi quản lý.

4. Tổng hợp kết quả công việc và báo cáo theo yêu cầu đối với các hoạt động, mảng công việc được giao:

• Chịu trách nhiệm hiệu quả và báo cáo kết quả của chương trình triển khai.

• Theo dõi và quản lý hiệu quả và tiến độ công việc xuyên suốt hợp đồng ký kết.

• Các nội dung công việc chi tiết được trao đổi khi phỏng vấn.