Tuyển Brand Marketing Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu

Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
Ngày đăng tuyển: 23/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)

Mức lương
13 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 13 - 25 Triệu

1. Quản lý thương hiệu nhãn hàng:
• Xây dựng kế hoạch thương hiệu theo quý, năm để đạt được mục tiêu tăng trưởng thương hiệu.
• Lên kế hoạch, triển khai tổ chức các chiến dịch theo nhãn hàng được giao.
• Nghiên cứu, theo dõi tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh.
2. Phối hợp bộ phận truyền thông và bộ phận thị trường lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động, chiến dịch:
• Xây dựng các hoạt động truyền thông đưa thương hiệu tới người tiêu dùng.
• Lên ý tưởng cho các vật dụng hỗ trợ nhận diện thương hiệu tại điểm bán.
• Phối hợp với các Agency thực hiện tốt công việc được giao.
3. Quản lý, giám sát ngân sách và tiến độ thực hiện các công tác thuộc phạm vi quản lý.
4. Tổng hợp kết quả công việc và báo cáo theo yêu cầu đối với các hoạt động, mảng công việc được giao:
• Chịu trách nhiệm hiệu quả và báo cáo kết quả của chương trình triển khai.
• Theo dõi và quản lý hiệu quả và tiến độ công việc xuyên suốt hợp đồng ký kết.
• Các nội dung công việc chi tiết được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành kinh tế liên quan.

Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)

Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội

