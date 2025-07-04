Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Thể Giao, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing phát triển thương hiệu trên đa kênh (online & offline) đáp ứng mục tiêu kinh doanh và mục tiêu phát triển thương hiệu trong dài hạn;

- Chịu trách nhiệm định hướng nội dung, hình ảnh phù hợp với định vị, mục tiêu của thương hiệu;

- Lập kế hoạch và kiểm soát hiệu quả Marketing cụ thể theo từng giai đoạn;

- Kiểm soát hình ảnh, nội dung thương hiệu trên các kênh Marketing

- Làm việc cùng các nhà cung cấp và các phòng ban liên quan về các chiến dịch Marketing;

- Điều phối triển khai chiến dịch Marketing cùng các bộ phận Content, Digital, Design, Trade, Agency

- Báo cáo công việc phát sinh, báo cáo chuyên môn tuần/ tháng/ năm theo quy định

- Thực hiện các công việc khác thuộc nhiệm vụ của phòng Marketing theo chỉ đạo, phân công của Quản lý/BGĐ.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn tối thiểu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, Đối ngoại,…

2.Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm vị trí liên quan/ hoặc tương đương

3.Yêu cầu ngoại ngữ\\tin học (loại & cấp độ):

+ Tiếng Anh: TOEIC ≥ 550/ IELTS 5.0 hoặc năng lực tương đương,

+ Thành thạo Tin học văn phòng, có hiểu biết và sử dụng công cụ AI thường xuyên

- Ưu tiên ứng viên sẵn sàng đi công tác, thị trường, tổ chức sự kiện

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập từ: 15 - 20 triệu/ tháng (thỏa thuận theo năng lực).

– Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của bạn.

– Được hưởng đầy đủ chế độ phép năm, nghỉ lễ Tết, hiếu hỉ theo quy định, giúp bạn cân bằng công việc và cuộc sống.

– Được nghỉ phép 12 ngày trong năm để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng cho công việc.

– Thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật và nhiều dịp đặc biệt khác.

– Cơ hội tham gia chương trình du lịch nghỉ mát mỗi năm để thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

– Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở và thân thiện.

-Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng, thăng tiến dựa trên năng lực và đóng góp thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin