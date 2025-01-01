Công việc Brand Marketing

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 188 kết quả / Từ khoá "Brand Marketing"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Brand Marketing

-

Có 188 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty du lịch Saigontimes Travel
Tuyển Brand Marketing Công ty du lịch Saigontimes Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty du lịch Saigontimes Travel
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
Tuyển Brand Marketing Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu
Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Corporation
Tuyển Brand Marketing Masan Consumer Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Corporation
Hạn nộp: 12/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Brand Marketing Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Elasten Việt Nam
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Elasten Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Elasten Việt Nam
Hạn nộp: 24/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Citics
Tuyển Brand Marketing Công ty cổ phần Citics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Citics
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG BARETT
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YEEE
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH YEEE
Hạn nộp: 21/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bristar
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Bristar làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bristar
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YEEE
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH YEEE
Hạn nộp: 17/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH KRIK VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty TNHH XNK Cầu Nối Việt
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Tuyển Brand Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm B.y.f.a.s Co.,ltd
Tuyển Brand Marketing B.y.f.a.s Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
B.y.f.a.s Co.,ltd
Hạn nộp: 28/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Brand Marketing Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 25/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRULY HEALTH
Hạn nộp: 21/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Brand Marketing Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Marico South East Asia Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Marico South East Asia Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing AFG Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận AFG Viet Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Brand Marketing The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,500 USD The Vigo
1,500 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Brand Marketing CONG TY TNHH THUONG MAI DMP VIET PHAP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CONG TY TNHH THUONG MAI DMP VIET PHAP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing ENERGIZER SINGAPORE PTE LTD CO.,LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ENERGIZER SINGAPORE PTE LTD CO.,LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận DKSH Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 1,800 USD Navigos Search
1,500 - 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Maison Retail Management International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1100 Triệu Maison Retail Management International
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH BIA NGŨ HÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BIA NGŨ HÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Công Ty Tnhn VietArt F&B làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tnhn VietArt F&B
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NOVOPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NOVOPHARM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH PANTHERA HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 32 Triệu CÔNG TY TNHH PANTHERA HOLDINGS
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Masan Consumer Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Masan Consumer Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Brand Marketing Saint-Gobain Vietnam Ltd., làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Saint-Gobain Vietnam Ltd.,
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Busy Bees Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Busy Bees Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Wir Group (Công Ty TNHH Elasten Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD Công Ty TNHH Wir Group (Công Ty TNHH Elasten Việt Nam)
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH I.P. One (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 45 - 55 Triệu Công Ty TNHH I.P. One (Việt Nam)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing HEINEKEN Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HEINEKEN Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HỢP TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3,000 - 4,000 USD CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HỢP TRÍ
3,000 - 4,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Artstuff làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Artstuff
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 USD Navigos Search
20 - 35 USD Chưa có kinh nghiệm

Tuyển dụng Brand Marketing đang mở ra nhiều cơ hội thăng tiến hấp dẫn, thu hút nhiều ứng viên trẻ với mức lương dao động từ 12.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Để thành công trong công việc, ứng viên cần có kiến thức vững về marketing, kỹ năng phân tích thị trường, xây dựng chiến lược và khả năng quản lý thương hiệu hiệu quả.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Brand Marketing

Tuyển dụng Brand Marketing hiện đang là xu hướng nổi bật trong thị trường lao động tại Việt Nam. Ngành nghề này tập trung vào việc xây dựng, duy trì và phát triển hình ảnh thương hiệu trong tâm trí khách hàng, đóng vai trò quan trọng trong mỗi hoạt động kinh doanh.

Brand Marketing liên quan đến việc tiếp thị các giá trị vô hình như tên gọi, uy tín thương hiệu và giá trị sản phẩm. Mục tiêu của Brand Marketing là tạo nên cầu nối cảm xúc giữa doanh nghiệp và khách hàng, khiến thương hiệu trở thành phần khó quên trong tâm trí người tiêu dùng.

Xu hướng nghề Brand Marketing trong tương lai đang rất hứa hẹn. Theo Trung tâm dự báo nguồn nhân lực TP. HCM, đến năm 2025 nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực Marketing sẽ đạt đến 21.600 lao động mỗi năm. Cùng với xu hướng đầu tư gia tăng từ các doanh nghiệp quốc tế, ngành nghề này đang trở thành điểm nóng về tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng Brand Marketing được dự đoán sẽ bùng nổ trong tương lai
Nhu cầu tuyển dụng Brand Marketing được dự đoán sẽ bùng nổ trong tương lai

2. Mức lương trung bình của việc làm Brand Marketing

Theo khảo sát từ nhiều tin đăng tuyển dụng Brand Marketing, mức lương trung bình cho việc làm này dao động từ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào vị trí việc làm và kinh nghiệm. Đặc biệt, với vai trò quản lý như Brand Marketing Manager, mức lương có thể đạt từ 25.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo nhu cầu

Việc làm Brand Marketing

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm Brand Marketing Intern

3.000.000 - 7.000.000

Việc làm Brand Marketing Executive

10.000.000 - 17.000.000

Việc làm Brand Marketing Leader

12.000.000 - 20.000.000

Việc làm Brand Marketing Manager

25.000.000 - 35.000.000

Ngoài mức lương ghi trên tin tuyển dụng Brand Marketing, thu nhập của việc làm Brand Marketing có thể thay đổi tùy thuộc vào:

  • Kinh nghiệm: Những người có thâm niên thường nhận mức lương cao hơn.

  • Quy mô doanh nghiệp: Đối với công ty, tập đoàn lớn thường có mức lương và chế độ đãi ngộ tốt hơn.

  • Khu vực làm việc: Các thành phố lớn hoặc có nền kinh tế phát triển thường có mức lương cao hơn so với nhiều khu vực khác.

3. Phân biệt Trade Marketing và Brand Marketing

Vị trí công việc Brand Marketing và Trade Marketing đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực có mục tiêu và cách tiếp cận khác nhau, phù hợp với những giai đoạn khác nhau của hành trình đưa sản phẩm đến tay khách hàng. Dưới đây là bảng phân biệt chi tiết đối với từng vị trí việc làm:

Tiêu chí

Trade Marketing

Brand Marketing

Đối tượng mục tiêu

Nhà phân phối, nhà bán lẻ, các đối tác làm ăn

Người tiêu dùng sau cùng

Hoạt động triển khai

Xây dựng chương trình khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng tại điểm bán

Quảng cáo, xây dựng thương hiệu qua truyền thông, báo chí

Tiếp xúc với khách hàng

Gián tiếp, thông qua kênh phân phối bán hàng

Trực tiếp, thông qua các chiến dịch tiếp thị

Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch Marketing

Đẩy mạnh doanh số bán hàng

Tăng nhận diện thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng

Phạm vi tác động

Thị trường bán lẻ và hệ thống phân phối

Toàn bộ khách hàng và thị trường mục tiêu

Nhin chung, nhu cầu tuyển dụng Brand Marketing và Trade Marketing tuy có sự khác biệt rõ rệt về đối tượng và mục tiêu nhưng lại gắn kết chặt chẽ trong chiến lược tổng thể của doanh nghiệp. Brand Marketing tập trung vào xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin với khách hàng, trong khi Trade Marketing đảm bảo sản phẩm được phân phối và tiêu thụ hiệu quả.

4. Tuyển dụng việc làm Brand Marketing theo cấp bậc

Brand Marketing là lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo và chiến lược, phù hợp với nhiều cấp bậc từ thực tập sinh đến quản lý. Dưới đây là thông tin chi tiết về từng cấp bậc và yêu cầu của nhà tuyển dụng brand marketing.

4.1. Việc làm Brand Marketing Intern

Brand Marketing Intern là điểm khởi đầu lý tưởng cho những ai muốn khám phá lĩnh vực tiếp thị thương hiệu. Vị trí này thường tập trung vào các nhiệm vụ hỗ trợ như thu thập và phân tích dữ liệu thị trường, phối hợp tổ chức sự kiện và triển khai chiến dịch marketing. Ứng viên cần kỹ năng nghiên cứu, sử dụng công cụ phân tích cơ bản và giao tiếp tốt để ghi điểm trong quá trình ứng tuyển Brand Marketing.

Vị trí việc làm Brand Marketing Intern là cơ hội để nhiều bạn trẻ tiếp xúc với lĩnh vực này
Vị trí việc làm Brand Marketing Intern là cơ hội để nhiều bạn trẻ tiếp xúc với lĩnh vực này

4.2. Việc làm Brand Marketing Executive

Việc làm Brand Marketing Executive bao gồm xây dựng và thực hiện các chiến lược quảng bá thương hiệu. Công việc chính người đảm nhận vị trí này là lập kế hoạch tiếp thị phù hợp với khách hàng mục tiêu, quản lý nội dung và hợp tác với đội ngũ sáng tạo. Để thành công trong quá trình tuyển dụng Brand Marketing, ứng viên cần thể hiện được tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo nội dung và kỹ năng lập kế hoạch chi tiết.

4.3. Việc làm Brand Marketing Manager

Brand Marketing Manager chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp, bao gồm quản lý ngân sách marketing, phân bổ nguồn lực hiệu quả và đánh giá hiệu quả chiến dịch để tối ưu hóa thương hiệu. Ứng viên cần kinh nghiệm sâu rộng, kỹ năng lãnh đạo vượt trội và khả năng phân tích dữ liệu xuất sắc để đảm nhận vị trí này.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Brand Marketing nhiều

Tuyển dụng Brand Marketing hiện nay đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng,.. với nhu cầu cao từ các doanh nghiệp muốn xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh mẽ.

5.1. Tuyển dụng Brand Marketing tại Hà Nội

Với vị trí chiến lược là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội là nơi nhu cầu tuyển dụng Brand Marketing luôn ở mức cao. Các công ty lớn và thương hiệu quốc tế đang tìm kiếm những nhân sự sáng tạo để quản lý và phát triển chiến lược thương hiệu. Với môi trường cạnh tranh khốc liệt, cơ hội việc làm Brand Marketing tại Hà Nội vô cùng đa dạng và phong phú.

5.2. Tuyển dụng Brand Marketing tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang là một thành phố đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế và du lịch dẫn đến nhu cầu tuyển dụng Brand Marketing ngày càng gia tăng. Các doanh nghiệp địa phương và quốc tế tại đây cần những chuyên gia tiếp thị để xây dựng và duy trì thương hiệu trong thị trường đầy tiềm năng. Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn cho ứng viên muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động.

5.3. Tuyển dụng Brand Marketing tại TP. HCM

TP. HCM luôn đứng đầu về nhu cầu tuyển dụng Brand Marketing, bởi đây là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Các công ty lớn trong ngành công nghiệp tiêu dùng, công nghệ và dịch vụ đang không ngừng tìm kiếm những chuyên gia có năng lực tốt để thúc đẩy chiến lược thương hiệu. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường, cơ hội việc làm tại TP. HCM rất phong phú, đặc biệt đối với những ai có kinh nghiệm trong ngành marketing.

Sài Gòn là một trong những nơi có nhu cầu tuyển dụng Brand Marketing nhiều nhất cả nước
Sài Gòn là một trong những nơi có nhu cầu tuyển dụng Brand Marketing nhiều nhất cả nước

5.5. Tuyển dụng Brand Marketing tại Biên Hòa, Đồng Nai

Với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất, Biên Hòa đang dần trở thành một khu vực tiềm năng cho tuyển Brand Marketing. Nhiều công ty tại đây không ngừng cần tuyển nhân sự để xây dựng chiến lược tiếp thị cho sản phẩm tiêu dùng, đặc biệt là trong ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

5.4. Tuyển dụng Brand Marketing tại Cần Thơ

Cần Thơ - trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng có nhu cầu tuyển Brand Marketing tương đối cao. Với sự phát triển của các ngành nông sản, thực phẩm và du lịch, nhu cầu tìm kiếm nhân sự marketing chuyên nghiệp để xây dựng chiến lược thương hiệu đang gia tăng. Cần Thơ mang lại nhiều cơ hội cho ứng viên có mong muốn làm việc tại khu vực miền Tây.

6. Mô tả chi tiết công việc của việc làm Brand Marketing

Trong phần công việc của nhà tuyển dụng Brand Marketing, chuyên viên sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp. Dưới đây là một số nhiệm vụ chi tiết mà người làm Brand Marketing sẽ thực hiện:

  • Nghiên cứu và phân tích thị trường: Phân tích số liệu về đối thủ cạnh tranh, thị trường và khách hàng mục tiêu để đề xuất phương án phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp.

  • Quản lý ngân sách thương hiệu: Theo dõi và báo cáo ngân sách sử dụng cho chiến lược thương hiệu, có thể là theo tháng, quý hoặc năm.

  • Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu: Xây dựng các chi tiết cho bộ nhận diện thương hiệu như logo, slogan, màu sắc, hình ảnh và nhân vật đại diện (Brand Architecture).

  • Quản lý kênh truyền thông: Quản trị những kênh truyền thông của sản phẩm hoặc doanh nghiệp như Fanpage, Instagram, TikTok, website,...

  • Liên hệ với báo chí và đối tác truyền thông: Làm việc với báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh để thực thi hoạt động Brand Marketing theo kế hoạch đã được phê duyệt.

  • Báo cáo và trao đổi với ban giám đốc: Báo cáo trực tiếp các kết quả về thương hiệu và trao đổi với giám đốc hoặc đối tác.

  • Hoạch định mục tiêu thương hiệu dài hạn: Định hướng và chốt những hướng đi cho các hoạt động của thương hiệu trong dài hạn.

  • Lập kế hoạch phát triển thương hiệu: Nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra.

  • Đảm bảo tiến độ thực thi: Đảm bảo hoạt động phát triển thương hiệu giữa các phòng ban nội bộ và đối tác được thực hiện đúng tiến độ.

Nhà tuyển dụng Brand Marketing yêu cầu ứng viên có sự sáng tạo và khả năng làm việc với nhiều đối tác, cũng như khả năng quản lý dự án và nguồn lực hiệu quả. Để thành công trong công việc này, ứng viên cần trang bị kiến thức vững vàng về thị trường, chiến lược truyền thông và kỹ năng lãnh đạo nhóm.

Tùy thuộc và nhu cầu của nhà tuyển dụng Brand Marketing mà công việc có sự linh hoạt thay đổi
Tùy thuộc và nhu cầu của nhà tuyển dụng Brand Marketing mà công việc có sự linh hoạt thay đổi

7. Yêu cầu của đối với việc làm Brand Marketing

Doanh nghiệp tuyển dụng Brand Marketing yêu cầu ứng viên sở hữu nhiều kỹ năng chuyên môn, từ phân tích thị trường đến quản lý chiến lược thương hiệu. Dưới đây là những yêu cầu chính cho vị trí này:

  • Khả năng phân tích đối thủ cạnh tranh: Ứng viên cần có khả năng nghiên cứu và phân tích đối thủ trong ngành để hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của họ. Điều này giúp đề xuất những chiến lược cạnh tranh hiệu quả cho thương hiệu, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

  • Khả năng xây dựng chiến lược và kế hoạch: Brand Marketing yêu cầu ứng viên có khả năng tạo ra chiến lược phát triển thương hiệu dài hạn, cũng như lập kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Từ việc xác định đối tượng mục tiêu đến lựa chọn kênh truyền thông phù hợp, tất cả cần được thực hiện một cách bài bản.

  • Khả năng quản lý dự án: Quản lý dự án là yếu tố quan trọng trong việc thực thi chiến lược thương hiệu. Ứng viên cần có kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và đảm bảo mọi công việc được hoàn thành đúng thời gian và đạt chất lượng.

  • Khả năng quản lý thương hiệu: Quản lý thương hiệu không chỉ bao gồm việc duy trì hình ảnh mà còn phải đảm bảo rằng tất cả các yếu tố liên quan đến thương hiệu, từ logo đến những chiến dịch marketing, đều đồng nhất và thể hiện được giá trị của doanh nghiệp.

  • Định vị thương hiệu: Một Brand Marketing chuyên nghiệp cần hiểu rõ cách thức định vị thương hiệu để tạo sự khác biệt trên thị trường. Việc xây dựng một hình ảnh thương hiệu rõ ràng, phù hợp với khách hàng mục tiêu là vô cùng quan trọng trong việc xây dựng lòng trung thành của khách hàng.

Để thành công khi tham gia tuyển dụng Brand Marketing, ứng viên cần sở hữu những kỹ năng này, đồng thời có khả năng làm việc dưới áp lực và tạo ra những chiến lược phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

Để tạo dấu ấn trong quá trình tuyển dụng Brand Marketing, ứng viên nên trang bị một số kỹ năng đã nêu trên
Để tạo dấu ấn trong quá trình tuyển dụng Brand Marketing, ứng viên nên trang bị một số kỹ năng đã nêu trên

8. Trường đào tạo ngành Marketing tốt nhất Việt Nam

Việc lựa chọn trường đào tạo ngành Marketing phù hợp là bước quan trọng đối với những bạn trẻ có mong muốn theo đuổi sự nghiệp Brand Marketing. Dưới đây là một số trường đại học uy tín ở Việt Nam đào tạo ngành Marketing chất lượng, giúp bạn có cái nhìn tổng quan trong lĩnh vực này.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Marketing

A00,A01,D01,D03, D07

27,78

22.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm

TP. Hồ Chí Minh

Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)

A00,A01,D01, D07

26,80

25.000.000 - 27.200.000 VNĐ/năm

Đà Nẵng

Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng (DUE)

A00,A01, D01, D90

26,00

20.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm

Biên Hòa

Đại học Lạc Hồng (LHU)

A00,A01, C00, D01

16,4

16.000.000 - 24.000.000 VNĐ/học kỳ

Cần Thơ

Trường Đại học Cần Thơ (CTU)

A00,A01, C02, D01

24,60

18.000.000 - 20.000.000 VNĐ/năm
Trường đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là nơi đào tạo ra nhiều ứng viên cho vị trí việc làm Brand Marketing
Trường đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là nơi đào tạo ra nhiều ứng viên cho vị trí việc làm Brand Marketing

Tuyển dụng Brand Marketing hiện nay đang thu hút nhiều ứng viên với cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn. Để thành công trong công việc này, ứng viên cần có khả năng phân tích thị trường, xây dựng chiến lược hiệu quả và quản lý thương hiệu tốt. Do đó, việc lựa chọn trường học phù hợp ngay từ đầu cho đến việc tích lũy kinh nghiệm thực tế sẽ giúp ứng viên vững bước trên con đường sự nghiệp Brand Marketing.