Công việc Brand Marketing

Tuyển dụng Brand Marketing đang mở ra nhiều cơ hội thăng tiến hấp dẫn, thu hút nhiều ứng viên trẻ với mức lương dao động từ 12.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Để thành công trong công việc, ứng viên cần có kiến thức vững về marketing, kỹ năng phân tích thị trường, xây dựng chiến lược và khả năng quản lý thương hiệu hiệu quả.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Brand Marketing

Tuyển dụng Brand Marketing hiện đang là xu hướng nổi bật trong thị trường lao động tại Việt Nam. Ngành nghề này tập trung vào việc xây dựng, duy trì và phát triển hình ảnh thương hiệu trong tâm trí khách hàng, đóng vai trò quan trọng trong mỗi hoạt động kinh doanh.

Brand Marketing liên quan đến việc tiếp thị các giá trị vô hình như tên gọi, uy tín thương hiệu và giá trị sản phẩm. Mục tiêu của Brand Marketing là tạo nên cầu nối cảm xúc giữa doanh nghiệp và khách hàng, khiến thương hiệu trở thành phần khó quên trong tâm trí người tiêu dùng.

Xu hướng nghề Brand Marketing trong tương lai đang rất hứa hẹn. Theo Trung tâm dự báo nguồn nhân lực TP. HCM, đến năm 2025 nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực Marketing sẽ đạt đến 21.600 lao động mỗi năm. Cùng với xu hướng đầu tư gia tăng từ các doanh nghiệp quốc tế, ngành nghề này đang trở thành điểm nóng về tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng Brand Marketing được dự đoán sẽ bùng nổ trong tương lai

2. Mức lương trung bình của việc làm Brand Marketing

Theo khảo sát từ nhiều tin đăng tuyển dụng Brand Marketing, mức lương trung bình cho việc làm này dao động từ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào vị trí việc làm và kinh nghiệm. Đặc biệt, với vai trò quản lý như Brand Marketing Manager, mức lương có thể đạt từ 25.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng.

Mức lương theo nhu cầu

Việc làm Brand Marketing Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm Brand Marketing Intern 3.000.000 - 7.000.000 Việc làm Brand Marketing Executive 10.000.000 - 17.000.000 Việc làm Brand Marketing Leader 12.000.000 - 20.000.000 Việc làm Brand Marketing Manager 25.000.000 - 35.000.000

Ngoài mức lương ghi trên tin tuyển dụng Brand Marketing, thu nhập của việc làm Brand Marketing có thể thay đổi tùy thuộc vào:

Kinh nghiệm: Những người có thâm niên thường nhận mức lương cao hơn.

Quy mô doanh nghiệp: Đối với công ty, tập đoàn lớn thường có mức lương và chế độ đãi ngộ tốt hơn.

Khu vực làm việc: Các thành phố lớn hoặc có nền kinh tế phát triển thường có mức lương cao hơn so với nhiều khu vực khác.

3. Phân biệt Trade Marketing và Brand Marketing

Vị trí công việc Brand Marketing và Trade Marketing đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tiếp thị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực có mục tiêu và cách tiếp cận khác nhau, phù hợp với những giai đoạn khác nhau của hành trình đưa sản phẩm đến tay khách hàng. Dưới đây là bảng phân biệt chi tiết đối với từng vị trí việc làm:

Tiêu chí Trade Marketing Brand Marketing Đối tượng mục tiêu Nhà phân phối, nhà bán lẻ, các đối tác làm ăn Người tiêu dùng sau cùng Hoạt động triển khai Xây dựng chương trình khuyến mãi, hỗ trợ bán hàng tại điểm bán Quảng cáo, xây dựng thương hiệu qua truyền thông, báo chí Tiếp xúc với khách hàng Gián tiếp, thông qua kênh phân phối bán hàng Trực tiếp, thông qua các chiến dịch tiếp thị Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch Marketing Đẩy mạnh doanh số bán hàng Tăng nhận diện thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng Phạm vi tác động Thị trường bán lẻ và hệ thống phân phối Toàn bộ khách hàng và thị trường mục tiêu

Nhin chung, nhu cầu tuyển dụng Brand Marketing và Trade Marketing tuy có sự khác biệt rõ rệt về đối tượng và mục tiêu nhưng lại gắn kết chặt chẽ trong chiến lược tổng thể của doanh nghiệp. Brand Marketing tập trung vào xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin với khách hàng, trong khi Trade Marketing đảm bảo sản phẩm được phân phối và tiêu thụ hiệu quả.

4. Tuyển dụng việc làm Brand Marketing theo cấp bậc

Brand Marketing là lĩnh vực đòi hỏi sự sáng tạo và chiến lược, phù hợp với nhiều cấp bậc từ thực tập sinh đến quản lý. Dưới đây là thông tin chi tiết về từng cấp bậc và yêu cầu của nhà tuyển dụng brand marketing.

4.1. Việc làm Brand Marketing Intern

Brand Marketing Intern là điểm khởi đầu lý tưởng cho những ai muốn khám phá lĩnh vực tiếp thị thương hiệu. Vị trí này thường tập trung vào các nhiệm vụ hỗ trợ như thu thập và phân tích dữ liệu thị trường, phối hợp tổ chức sự kiện và triển khai chiến dịch marketing. Ứng viên cần kỹ năng nghiên cứu, sử dụng công cụ phân tích cơ bản và giao tiếp tốt để ghi điểm trong quá trình ứng tuyển Brand Marketing.

Vị trí việc làm Brand Marketing Intern là cơ hội để nhiều bạn trẻ tiếp xúc với lĩnh vực này

4.2. Việc làm Brand Marketing Executive

Việc làm Brand Marketing Executive bao gồm xây dựng và thực hiện các chiến lược quảng bá thương hiệu. Công việc chính người đảm nhận vị trí này là lập kế hoạch tiếp thị phù hợp với khách hàng mục tiêu, quản lý nội dung và hợp tác với đội ngũ sáng tạo. Để thành công trong quá trình tuyển dụng Brand Marketing, ứng viên cần thể hiện được tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo nội dung và kỹ năng lập kế hoạch chi tiết.

4.3. Việc làm Brand Marketing Manager

Brand Marketing Manager chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp, bao gồm quản lý ngân sách marketing, phân bổ nguồn lực hiệu quả và đánh giá hiệu quả chiến dịch để tối ưu hóa thương hiệu. Ứng viên cần kinh nghiệm sâu rộng, kỹ năng lãnh đạo vượt trội và khả năng phân tích dữ liệu xuất sắc để đảm nhận vị trí này.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Brand Marketing nhiều

Tuyển dụng Brand Marketing hiện nay đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng,.. với nhu cầu cao từ các doanh nghiệp muốn xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh mẽ.

5.1. Tuyển dụng Brand Marketing tại Hà Nội

Với vị trí chiến lược là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội là nơi nhu cầu tuyển dụng Brand Marketing luôn ở mức cao. Các công ty lớn và thương hiệu quốc tế đang tìm kiếm những nhân sự sáng tạo để quản lý và phát triển chiến lược thương hiệu. Với môi trường cạnh tranh khốc liệt, cơ hội việc làm Brand Marketing tại Hà Nội vô cùng đa dạng và phong phú.

5.2. Tuyển dụng Brand Marketing tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang là một thành phố đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế và du lịch dẫn đến nhu cầu tuyển dụng Brand Marketing ngày càng gia tăng. Các doanh nghiệp địa phương và quốc tế tại đây cần những chuyên gia tiếp thị để xây dựng và duy trì thương hiệu trong thị trường đầy tiềm năng. Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn cho ứng viên muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động.

5.3. Tuyển dụng Brand Marketing tại TP. HCM

TP. HCM luôn đứng đầu về nhu cầu tuyển dụng Brand Marketing, bởi đây là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Các công ty lớn trong ngành công nghiệp tiêu dùng, công nghệ và dịch vụ đang không ngừng tìm kiếm những chuyên gia có năng lực tốt để thúc đẩy chiến lược thương hiệu. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường, cơ hội việc làm tại TP. HCM rất phong phú, đặc biệt đối với những ai có kinh nghiệm trong ngành marketing.

Sài Gòn là một trong những nơi có nhu cầu tuyển dụng Brand Marketing nhiều nhất cả nước

5.5. Tuyển dụng Brand Marketing tại Biên Hòa, Đồng Nai

Với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất, Biên Hòa đang dần trở thành một khu vực tiềm năng cho tuyển Brand Marketing. Nhiều công ty tại đây không ngừng cần tuyển nhân sự để xây dựng chiến lược tiếp thị cho sản phẩm tiêu dùng, đặc biệt là trong ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

5.4. Tuyển dụng Brand Marketing tại Cần Thơ

Cần Thơ - trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng có nhu cầu tuyển Brand Marketing tương đối cao. Với sự phát triển của các ngành nông sản, thực phẩm và du lịch, nhu cầu tìm kiếm nhân sự marketing chuyên nghiệp để xây dựng chiến lược thương hiệu đang gia tăng. Cần Thơ mang lại nhiều cơ hội cho ứng viên có mong muốn làm việc tại khu vực miền Tây.

6. Mô tả chi tiết công việc của việc làm Brand Marketing

Trong phần công việc của nhà tuyển dụng Brand Marketing, chuyên viên sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển chiến lược thương hiệu của doanh nghiệp. Dưới đây là một số nhiệm vụ chi tiết mà người làm Brand Marketing sẽ thực hiện:

Nghiên cứu và phân tích thị trường: Phân tích số liệu về đối thủ cạnh tranh, thị trường và khách hàng mục tiêu để đề xuất phương án phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp.

Quản lý ngân sách thương hiệu: Theo dõi và báo cáo ngân sách sử dụng cho chiến lược thương hiệu, có thể là theo tháng, quý hoặc năm.

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu: Xây dựng các chi tiết cho bộ nhận diện thương hiệu như logo, slogan, màu sắc, hình ảnh và nhân vật đại diện (Brand Architecture).

Quản lý kênh truyền thông: Quản trị những kênh truyền thông của sản phẩm hoặc doanh nghiệp như Fanpage, Instagram, TikTok, website,...

Liên hệ với báo chí và đối tác truyền thông: Làm việc với báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh để thực thi hoạt động Brand Marketing theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Báo cáo và trao đổi với ban giám đốc: Báo cáo trực tiếp các kết quả về thương hiệu và trao đổi với giám đốc hoặc đối tác.

Hoạch định mục tiêu thương hiệu dài hạn: Định hướng và chốt những hướng đi cho các hoạt động của thương hiệu trong dài hạn.

Lập kế hoạch phát triển thương hiệu: Nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra.

Đảm bảo tiến độ thực thi: Đảm bảo hoạt động phát triển thương hiệu giữa các phòng ban nội bộ và đối tác được thực hiện đúng tiến độ.

Nhà tuyển dụng Brand Marketing yêu cầu ứng viên có sự sáng tạo và khả năng làm việc với nhiều đối tác, cũng như khả năng quản lý dự án và nguồn lực hiệu quả. Để thành công trong công việc này, ứng viên cần trang bị kiến thức vững vàng về thị trường, chiến lược truyền thông và kỹ năng lãnh đạo nhóm.

Tùy thuộc và nhu cầu của nhà tuyển dụng Brand Marketing mà công việc có sự linh hoạt thay đổi

7. Yêu cầu của đối với việc làm Brand Marketing

Doanh nghiệp tuyển dụng Brand Marketing yêu cầu ứng viên sở hữu nhiều kỹ năng chuyên môn, từ phân tích thị trường đến quản lý chiến lược thương hiệu. Dưới đây là những yêu cầu chính cho vị trí này:

Khả năng phân tích đối thủ cạnh tranh: Ứng viên cần có khả năng nghiên cứu và phân tích đối thủ trong ngành để hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của họ. Điều này giúp đề xuất những chiến lược cạnh tranh hiệu quả cho thương hiệu, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Khả năng xây dựng chiến lược và kế hoạch: Brand Marketing yêu cầu ứng viên có khả năng tạo ra chiến lược phát triển thương hiệu dài hạn, cũng như lập kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đó. Từ việc xác định đối tượng mục tiêu đến lựa chọn kênh truyền thông phù hợp, tất cả cần được thực hiện một cách bài bản.

Khả năng quản lý dự án: Quản lý dự án là yếu tố quan trọng trong việc thực thi chiến lược thương hiệu. Ứng viên cần có kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và đảm bảo mọi công việc được hoàn thành đúng thời gian và đạt chất lượng.

Khả năng quản lý thương hiệu: Quản lý thương hiệu không chỉ bao gồm việc duy trì hình ảnh mà còn phải đảm bảo rằng tất cả các yếu tố liên quan đến thương hiệu, từ logo đến những chiến dịch marketing, đều đồng nhất và thể hiện được giá trị của doanh nghiệp.

Định vị thương hiệu: Một Brand Marketing chuyên nghiệp cần hiểu rõ cách thức định vị thương hiệu để tạo sự khác biệt trên thị trường. Việc xây dựng một hình ảnh thương hiệu rõ ràng, phù hợp với khách hàng mục tiêu là vô cùng quan trọng trong việc xây dựng lòng trung thành của khách hàng.

Để thành công khi tham gia tuyển dụng Brand Marketing, ứng viên cần sở hữu những kỹ năng này, đồng thời có khả năng làm việc dưới áp lực và tạo ra những chiến lược phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

Để tạo dấu ấn trong quá trình tuyển dụng Brand Marketing, ứng viên nên trang bị một số kỹ năng đã nêu trên

8. Trường đào tạo ngành Marketing tốt nhất Việt Nam

Việc lựa chọn trường đào tạo ngành Marketing phù hợp là bước quan trọng đối với những bạn trẻ có mong muốn theo đuổi sự nghiệp Brand Marketing. Dưới đây là một số trường đại học uy tín ở Việt Nam đào tạo ngành Marketing chất lượng, giúp bạn có cái nhìn tổng quan trong lĩnh vực này.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) Marketing A00,A01,D01,D03, D07 27,78 22.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm TP. Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) A00,A01,D01, D07 26,80 25.000.000 - 27.200.000 VNĐ/năm Đà Nẵng Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng (DUE) A00,A01, D01, D90 26,00 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm Biên Hòa Đại học Lạc Hồng (LHU) A00,A01, C00, D01 16,4 16.000.000 - 24.000.000 VNĐ/học kỳ Cần Thơ Trường Đại học Cần Thơ (CTU) A00,A01, C02, D01 24,60 18.000.000 - 20.000.000 VNĐ/năm

Trường đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là nơi đào tạo ra nhiều ứng viên cho vị trí việc làm Brand Marketing

Tuyển dụng Brand Marketing hiện nay đang thu hút nhiều ứng viên với cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn. Để thành công trong công việc này, ứng viên cần có khả năng phân tích thị trường, xây dựng chiến lược hiệu quả và quản lý thương hiệu tốt. Do đó, việc lựa chọn trường học phù hợp ngay từ đầu cho đến việc tích lũy kinh nghiệm thực tế sẽ giúp ứng viên vững bước trên con đường sự nghiệp Brand Marketing.