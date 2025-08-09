Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/09/2025
Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 5 Bình Thới, Phường Phú Thọ, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược thương hiệu: Phát triển và triển khai kế hoạch xây dựng thương hiệu trung hạn và dài hạn theo định hướng chiến lược công ty.
Xây dựng chiến lược thương hiệu:
Quản trị hình ảnh thương hiệu: Đảm bảo tính nhất quán trong hình ảnh thương hiệu trên tất cả các điểm chạm (online & offline). Quản lý bộ nhận diện thương hiệu.
Quản trị hình ảnh thương hiệu:
Triển khai chiến dịch branding: Lên ý tưởng, triển khai và đo lường hiệu quả các chiến dịch truyền thông thương hiệu (truyền thống, digital, PR, influencer, CSR…).
Triển khai chiến dịch branding:
Phối hợp với bộ phận Digital & PR: Đảm bảo thông điệp và hình ảnh thương hiệu xuyên suốt trong các hoạt động Digital Marketing, PR, và các nền tảng mạng xã hội.
Phối hợp với bộ phận Digital & PR:
Nghiên cứu thị trường & hành vi khách hàng: Phân tích insight người tiêu dùng, đối thủ và xu hướng để tối ưu hoá các hoạt động branding.
Nghiên cứu thị trường & hành vi khách hàng:
Phát triển thương hiệu cá nhân lãnh đạo (nếu có): Phối hợp xây dựng hình ảnh lãnh đạo (CEO/Chuyên gia) như một phần chiến lược truyền thông thương hiệu.
Phát triển thương hiệu cá nhân lãnh đạo (nếu có):
Quản lý đội nhóm: Phân công công việc, hướng dẫn, đào tạo và phát triển năng lực nhân sự trong nhóm Branding.
Quản lý đội nhóm:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, PR, Thương hiệu hoặc liên quan đến kinh doanh.
Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tiêu dùng, dịch vụ, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe, hoặc agency branding.
3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có tư duy chiến lược, hiểu sâu về hành trình khách hàng và xây dựng thương hiệu đa kênh.
Thành thạo các công cụ quản trị chiến dịch: Google Trends, Facebook Insights, Brandwatch (hoặc tương đương).
Có khả năng sáng tạo, storytelling tốt và tư duy hình ảnh thương hiệu hiện đại.
Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, làm việc với KOLs, báo chí là lợi thế.
Kỹ năng quản lý dự án, teamwork và giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Lộ trình thăng tiến lên vị trí Brand Manager / Marketing Manager
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về Branding, Leadership
Thưởng theo hiệu quả chiến dịch, các dịp lễ Tết, sinh nhật
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và có ảnh hưởng xã hội cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn

Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 5 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

