Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 Bình Thới, Phường Phú Thọ, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược thương hiệu: Phát triển và triển khai kế hoạch xây dựng thương hiệu trung hạn và dài hạn theo định hướng chiến lược công ty.

Quản trị hình ảnh thương hiệu: Đảm bảo tính nhất quán trong hình ảnh thương hiệu trên tất cả các điểm chạm (online & offline). Quản lý bộ nhận diện thương hiệu.

Triển khai chiến dịch branding: Lên ý tưởng, triển khai và đo lường hiệu quả các chiến dịch truyền thông thương hiệu (truyền thống, digital, PR, influencer, CSR…).

Phối hợp với bộ phận Digital & PR: Đảm bảo thông điệp và hình ảnh thương hiệu xuyên suốt trong các hoạt động Digital Marketing, PR, và các nền tảng mạng xã hội.

Nghiên cứu thị trường & hành vi khách hàng: Phân tích insight người tiêu dùng, đối thủ và xu hướng để tối ưu hoá các hoạt động branding.

Phát triển thương hiệu cá nhân lãnh đạo (nếu có): Phối hợp xây dựng hình ảnh lãnh đạo (CEO/Chuyên gia) như một phần chiến lược truyền thông thương hiệu.

Quản lý đội nhóm: Phân công công việc, hướng dẫn, đào tạo và phát triển năng lực nhân sự trong nhóm Branding.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, PR, Thương hiệu hoặc liên quan đến kinh doanh.

Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tiêu dùng, dịch vụ, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe, hoặc agency branding.

Có tư duy chiến lược, hiểu sâu về hành trình khách hàng và xây dựng thương hiệu đa kênh.

Thành thạo các công cụ quản trị chiến dịch: Google Trends, Facebook Insights, Brandwatch (hoặc tương đương).

Có khả năng sáng tạo, storytelling tốt và tư duy hình ảnh thương hiệu hiện đại.

Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, làm việc với KOLs, báo chí là lợi thế.

Kỹ năng quản lý dự án, teamwork và giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Lộ trình thăng tiến lên vị trí Brand Manager / Marketing Manager

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về Branding, Leadership

Thưởng theo hiệu quả chiến dịch, các dịp lễ Tết, sinh nhật

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và có ảnh hưởng xã hội cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn

