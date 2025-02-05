Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Dương Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 17 Triệu

Mức lương 11 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình

- Tư vấn thiết kế , bóc tách khối lượng, dự toán vật tư, kiểm tra, khảo sát công trình về cửa nhôm kính.

- Đọc, hiểu, hỗ trợ triển khai bản vẽ gia công gửi xưởng sản xuất.

- Lên bản vẽ gia công theo đúng hợp đồng, lên danh mục vật tư đi kèm.

- Hỗ trợ xưởng trong quá trình sản xuất gia công cửa.

- Tính toán nhôm kính phụ kiện

- Vẽ chi tiết shopdrawing (2D, 3D).

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng: chuyên ngành xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan .

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: autocad, word, excel,...

- Nhanh nhẹn, phẩm chất đạo đức tốt.

- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, luôn cầu tiến.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Dương Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, chia sẻ và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia BHXH và hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Dương Thịnh Phát

