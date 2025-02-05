Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Dương Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 17 Triệu

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Dương Thịnh Phát
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Dương Thịnh Phát

Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Dương Thịnh Phát

Mức lương
11 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 11 - 17 Triệu

- Tư vấn thiết kế , bóc tách khối lượng, dự toán vật tư, kiểm tra, khảo sát công trình về cửa nhôm kính.
- Đọc, hiểu, hỗ trợ triển khai bản vẽ gia công gửi xưởng sản xuất.
- Lên bản vẽ gia công theo đúng hợp đồng, lên danh mục vật tư đi kèm.
- Hỗ trợ xưởng trong quá trình sản xuất gia công cửa.
- Tính toán nhôm kính phụ kiện
- Vẽ chi tiết shopdrawing (2D, 3D).

Với Mức Lương 11 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng: chuyên ngành xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan .
- Sử dụng thành thạo các phần mềm: autocad, word, excel,...
- Nhanh nhẹn, phẩm chất đạo đức tốt.
- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, luôn cầu tiến.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Dương Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: Lương thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm
- Được hưởng các quyền lợi và chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, chia sẻ và có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia BHXH và hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Dương Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Dương Thịnh Phát

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Dương Thịnh Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1139 Phạm Văn Bạch, Phường 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

