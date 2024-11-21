Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Giao thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Giao thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Giao thông
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Giao thông

Dự toán công trình

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Giao thông

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Bóc tách khối lượng, lập dự toán báo giá cho chủ đầu tư;
- Kiểm tra hồ sơ bản vẽ, khối lượng, hạng mục vật tư trang thiết bị và nhân công có liên quan;
- Lập dự toán thi công lắp đặt trang thiết bị, cải tạo, xây dựng và hoàn thiện nội thất công trình
- Theo dõi và cập nhật khối lượng của dự án trong quá trình thiết kế và thi công, làm dự toán phát sinh;
- Cập nhật thông tin đơn giá thị trường của các loại vật tư, vật liệu. Tìm kiếm đối tác, thầu phụ, làm việc với đối tác, thầu phụ về đơn giá và khối lượng thi công;
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh và giải trình giá với khách hàng (nếu có);
- Hỗ trợ và phối hợp với phòng cung ứng làm việc cùng các nhà thầu phụ (nếu có) để có cách tính dự toán và mức dự toán thi công cho phù hợp;
- Lập kế hoạch đấu thầu, triển khai công tác làm hồ sơ dự thầu, thực hiện công tác là hồ sơ dự thầu theo Hồ sơ mời thầu;
- Lập HSMT / HSYC sau khi nhận HSTK, Spec, chỉ dẫn kỹ thuật từ bộ phận Kỹ thuật, tiên lượng mời thầu từ bộ phận Kỹ thuật, Dự toán;
- Xây dựng dữ liệu đấu thầu (Dữ liệu về năng lực công ty, dữ liệu về năng lực dự án, dữ liệu nhân sự, dữ liệu thiết bị,...) cho công ty để chủ động tham gia các dự án đấu thầu;
- Liên hệ với đối tác trao đổi các vấn đề liên quan đến hồ sơ thầu. Tiếp nhận thông tin từ CĐT, TVĐT, chủ động liên hệ để đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho công tác triển khai hồ sơ dự thầu;
- Check kiểm chéo hồ sơ thầu;
- Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, cập nhập các phát sinh, thay đổi trong quá trình triển khai. Làm hồ sơ thanh quyết toán khi công trình thi công hoàn thiện xong.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi từ 30 - 40 tuổi
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Đại Học giao thông vận tải, đại học xây dựng, Đại học kiến trúc, đại học thủy lợi - Chuyên ngành: Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư xây dựng, hoặc các chuyên ngành liên quan khác.
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm. ...(Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ về định giá xây dựng).
- Am hiểu quy định của nhà nước về Dự toán, Đấu Thầu, Quản lý chất lượng, Hồ sơ thanh quyết toán công trình.
- Am hiểu về luật xây dựng, luật đấu thầu;
- Am hiểu về các văn bản hướng dẫn xác định chi phí trong XD;
- Am hiểu về các văn bản hướng dẫn quản lý dự án trong xây dựng
- Am hiểu về công tác quản lý dự án ĐTXDCT và Quản lý chi phí ĐTXDCT. Biết và có khả năng lập các hồ sơ, thủ tục, quy trình thực hiện dự án...
- Phẩm chất:
- Trung thực, nhiệt tình, sẵn sàng, chủ động trong công việc.
- Thành thạo phần mềm AutoCad, word, excel, G8, phần mềm máy tính.
- Ứng viên có kinh nghiệm làm hồ sơ về thi công công trình dân dụng, nội thất là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Giao thông Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương upto 20 triệu;
- Thưởng nóng hấp dẫn theo dự án;
- Thưởng các ngày lễ trong năm: 30/4, [protected info]
- Thưởng tết âm lịch (lương tháng 13 và thưởng đánh giá)
- Chính sách phúc lợi cho nhân viên: Sinh nhật, 20/10, 8/3, trung thu, 1/6
- Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Các hoạt động tập thể: nghỉ mát hàng năm dành cho CBNV, teambuilding, leader talk...
- Các chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần. Từ 08h00 -17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Giao thông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Giao thông

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Giao thông

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1, Tổ 3, phường Đồng tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-du-toan-cong-trinh-thu-nhap-15-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job262173
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dự toán công trình Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 08/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 19/05/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Quốc Tế SDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 107 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 197 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 23/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dự toán công trình Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 25 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Jesco Asia làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Jesco Asia
Hạn nộp: 08/06/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 19/05/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T.L.K
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Dự toán công trình JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Quốc Tế SDN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế SDN
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHÚ THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI PHÚ THÁI
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TOP HOUSE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PDM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PDM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty cổ phần công nghiệp Fuji Việt Nam
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THĂNG LONG
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KAS E&C (VIỆT NAM)
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT ECO HOME VIỆT NAM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN BKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BKT
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Kiến Trúc và Nội Thất Sendesign
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần HTCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty cổ phần HTCOM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Zodiac Cơ điện
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần kiến trúc và quản lý xây dựng - Arcoma
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ THĂNG LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG A PLUS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Á- Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Á- Hà Nội
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG BISCONS TINH HOA
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 180 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH MINH SA PA
10 - 180 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KOVITECH
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm