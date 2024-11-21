Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Giao thông làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Bóc tách khối lượng, lập dự toán báo giá cho chủ đầu tư;

- Kiểm tra hồ sơ bản vẽ, khối lượng, hạng mục vật tư trang thiết bị và nhân công có liên quan;

- Lập dự toán thi công lắp đặt trang thiết bị, cải tạo, xây dựng và hoàn thiện nội thất công trình

- Theo dõi và cập nhật khối lượng của dự án trong quá trình thiết kế và thi công, làm dự toán phát sinh;

- Cập nhật thông tin đơn giá thị trường của các loại vật tư, vật liệu. Tìm kiếm đối tác, thầu phụ, làm việc với đối tác, thầu phụ về đơn giá và khối lượng thi công;

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh và giải trình giá với khách hàng (nếu có);

- Hỗ trợ và phối hợp với phòng cung ứng làm việc cùng các nhà thầu phụ (nếu có) để có cách tính dự toán và mức dự toán thi công cho phù hợp;

- Lập kế hoạch đấu thầu, triển khai công tác làm hồ sơ dự thầu, thực hiện công tác là hồ sơ dự thầu theo Hồ sơ mời thầu;

- Lập HSMT / HSYC sau khi nhận HSTK, Spec, chỉ dẫn kỹ thuật từ bộ phận Kỹ thuật, tiên lượng mời thầu từ bộ phận Kỹ thuật, Dự toán;

- Xây dựng dữ liệu đấu thầu (Dữ liệu về năng lực công ty, dữ liệu về năng lực dự án, dữ liệu nhân sự, dữ liệu thiết bị,...) cho công ty để chủ động tham gia các dự án đấu thầu;

- Liên hệ với đối tác trao đổi các vấn đề liên quan đến hồ sơ thầu. Tiếp nhận thông tin từ CĐT, TVĐT, chủ động liên hệ để đưa ra giải pháp tối ưu nhất cho công tác triển khai hồ sơ dự thầu;

- Check kiểm chéo hồ sơ thầu;

- Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, cập nhập các phát sinh, thay đổi trong quá trình triển khai. Làm hồ sơ thanh quyết toán khi công trình thi công hoàn thiện xong.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ độ tuổi từ 30 - 40 tuổi

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Đại Học giao thông vận tải, đại học xây dựng, Đại học kiến trúc, đại học thủy lợi - Chuyên ngành: Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư xây dựng, hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm. ...(Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ về định giá xây dựng).

- Am hiểu quy định của nhà nước về Dự toán, Đấu Thầu, Quản lý chất lượng, Hồ sơ thanh quyết toán công trình.

- Am hiểu về luật xây dựng, luật đấu thầu;

- Am hiểu về các văn bản hướng dẫn xác định chi phí trong XD;

- Am hiểu về các văn bản hướng dẫn quản lý dự án trong xây dựng

- Am hiểu về công tác quản lý dự án ĐTXDCT và Quản lý chi phí ĐTXDCT. Biết và có khả năng lập các hồ sơ, thủ tục, quy trình thực hiện dự án...

- Phẩm chất:

- Trung thực, nhiệt tình, sẵn sàng, chủ động trong công việc.

- Thành thạo phần mềm AutoCad, word, excel, G8, phần mềm máy tính.

- Ứng viên có kinh nghiệm làm hồ sơ về thi công công trình dân dụng, nội thất là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Giao thông Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương upto 20 triệu;

- Thưởng nóng hấp dẫn theo dự án;

- Thưởng các ngày lễ trong năm: 30/4, [protected info]

- Thưởng tết âm lịch (lương tháng 13 và thưởng đánh giá)

- Chính sách phúc lợi cho nhân viên: Sinh nhật, 20/10, 8/3, trung thu, 1/6

- Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Các hoạt động tập thể: nghỉ mát hàng năm dành cho CBNV, teambuilding, leader talk...

- Các chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần. Từ 08h00 -17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Giao thông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin