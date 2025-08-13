Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài
Mức lương
9 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 9 Triệu
Nội dung công việc:
- Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng
- Kiểm tra, xử lý và bàn giao cho Điều hành
- Lập bảng kê lên thanh toán và xuất hoá đơn
- Tiếp nhận, xử lý và báo cáo khiếu nại và sự cố phát sinh
Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam hoặc nữ , Tuổi trên 23, có kinh nghiệm làm việc ở vị trí CSKH 1 năm trở lên.
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị giao thông vận tải, Quản trị kinh doanh,... các ngành liên quan
- Có tiếng anh là lợi thế
- Thành thạo tin học văn phòng
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị giao thông vận tải, Quản trị kinh doanh,... các ngành liên quan
- Có tiếng anh là lợi thế
- Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ 8h-17h thứ 2 đến thứ 7
- Làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái, hòa đồng
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau thử việc theo quy định
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Luật và của Công ty
- Làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái, hòa đồng
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau thử việc theo quy định
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Luật và của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI