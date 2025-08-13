Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 9 Triệu

Mức lương 9 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 9 Triệu

Nội dung công việc:

- Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng

- Kiểm tra, xử lý và bàn giao cho Điều hành

- Lập bảng kê lên thanh toán và xuất hoá đơn

- Tiếp nhận, xử lý và báo cáo khiếu nại và sự cố phát sinh

Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam hoặc nữ , Tuổi trên 23, có kinh nghiệm làm việc ở vị trí CSKH 1 năm trở lên.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị giao thông vận tải, Quản trị kinh doanh,... các ngành liên quan

- Có tiếng anh là lợi thế

- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ 8h-17h thứ 2 đến thứ 7

- Làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái, hòa đồng

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau thử việc theo quy định

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Luật và của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin