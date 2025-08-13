Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 9 Triệu

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài
Ngày đăng tuyển: 13/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài

Mức lương
9 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xuân Bách, Quang Tiến, Sóc Sơn, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 9 Triệu

Nội dung công việc:
- Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng
- Kiểm tra, xử lý và bàn giao cho Điều hành
- Lập bảng kê lên thanh toán và xuất hoá đơn
- Tiếp nhận, xử lý và báo cáo khiếu nại và sự cố phát sinh

Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam hoặc nữ , Tuổi trên 23, có kinh nghiệm làm việc ở vị trí CSKH 1 năm trở lên.
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị giao thông vận tải, Quản trị kinh doanh,... các ngành liên quan
- Có tiếng anh là lợi thế
- Thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ 8h-17h thứ 2 đến thứ 7
- Làm việc trong môi trường thân thiện, thoải mái, hòa đồng
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau thử việc theo quy định
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Luật và của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

