Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc TNT Medical - Trust Matters làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

TNT Medical - Trust Matters
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
TNT Medical - Trust Matters

Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại TNT Medical - Trust Matters

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 5

- A2 ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, HN

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

• Chịu trách nhiệm giao dịch với các đối tác nước ngoài liên quan đến sản phẩm, công nghệ, ứng dụng sản phẩm
• Tìm hiểu, nghiên cứu, nắm vững tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, ưu điểm các sản phẩm của Công ty
• Phối hợp cùng đội kinh doanh giới thiệu sản phẩm tới khách hàng
• Chịu trách nhiệm bán linh phụ kiện thiết bị nội soi
• Thường xuyên cập nhật các thông tin, tài liệu chuyên môn về sản phẩm, tình trạng sản xuất. Phổ biến thông tin đến khách hàng, các phòng ban, bộ phận có liên quan
• Tham mưu cho Quản lý trực tiếp về các vấn đề liên quan đến sản phẩm, ứng dụng sản phẩm
• Tư vấn, chăm sóc, đào tạo sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng
• Thực hiên triển khai các sản phẩm mới, tham gia tổ chức các sự kiện quảng bá, tìm kiếm khách hàng (hội thảo, hội nghị, triển lãm)

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện tử Y Sinh, Y, Dược, vật lý y sinh,...
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm App hoặc PS về thiết bị y tế đặc biệt thiết bị nội soi. Chưa có kinh nghiệm được đào tọa

Tại TNT Medical - Trust Matters Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNT Medical - Trust Matters

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TNT Medical - Trust Matters

TNT Medical - Trust Matters

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: No.5-A2 Nguyen Khanh Toan Street, Cau Giay Dist., Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

