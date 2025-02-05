Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc TNT Medical - Trust Matters làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

• Chịu trách nhiệm giao dịch với các đối tác nước ngoài liên quan đến sản phẩm, công nghệ, ứng dụng sản phẩm

• Tìm hiểu, nghiên cứu, nắm vững tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật, ưu điểm các sản phẩm của Công ty

• Phối hợp cùng đội kinh doanh giới thiệu sản phẩm tới khách hàng

• Chịu trách nhiệm bán linh phụ kiện thiết bị nội soi

• Thường xuyên cập nhật các thông tin, tài liệu chuyên môn về sản phẩm, tình trạng sản xuất. Phổ biến thông tin đến khách hàng, các phòng ban, bộ phận có liên quan

• Tham mưu cho Quản lý trực tiếp về các vấn đề liên quan đến sản phẩm, ứng dụng sản phẩm

• Tư vấn, chăm sóc, đào tạo sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng

• Thực hiên triển khai các sản phẩm mới, tham gia tổ chức các sự kiện quảng bá, tìm kiếm khách hàng (hội thảo, hội nghị, triển lãm)