Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc ASC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc ASC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

ASC GROUP
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
ASC GROUP

Dược sĩ/Bán thuốc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại ASC GROUP

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 315 Đường Trường Chinh, Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Thực hiện mua bán, kinh doanh phụ tùng ô tô qua các kênh trực tiếp và trực tuyến.
• Nắm vững các hoạt động trong lĩnh vực phụ tùng ô tô.
• Tra cứu mã phụ tùng thông qua các công cụ chính hãng và online.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp.
• Theo dõi xu hướng thị trường và đề xuất kinh doanh hiệu quả.
• Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh số và doanh thu định kỳ.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Hiểu biết vững về sản phẩm và dịch vụ phụ tùng ô tô.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập.
• Thành thạo các công cụ tra cứu trực tuyến và phần mềm văn phòng.
• Có tính chịu đựng áp lực trong công việc và định hướng kết quả.

Tại ASC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ASC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

ASC GROUP

ASC GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 434 Trần Khát Chân, phường Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-duoc-si-ban-thuoc-thu-nhap-20tr-25tr-thang-tai-ha-noi-job311329
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Hưng Việt - Hải Phòng
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage
Hạn nộp: 18/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Hạn nộp: 08/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 10/05/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Công Nghiệp NSN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Phát Triển Trạm Sạc Toàn Cầu V-Green
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm