Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc ASC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại ASC GROUP
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 315 Đường Trường Chinh, Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
• Thực hiện mua bán, kinh doanh phụ tùng ô tô qua các kênh trực tiếp và trực tuyến.
• Nắm vững các hoạt động trong lĩnh vực phụ tùng ô tô.
• Tra cứu mã phụ tùng thông qua các công cụ chính hãng và online.
• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp.
• Theo dõi xu hướng thị trường và đề xuất kinh doanh hiệu quả.
• Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh số và doanh thu định kỳ.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Hiểu biết vững về sản phẩm và dịch vụ phụ tùng ô tô.
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
• Có khả năng làm việc độc lập.
• Thành thạo các công cụ tra cứu trực tuyến và phần mềm văn phòng.
• Có tính chịu đựng áp lực trong công việc và định hướng kết quả.
Tại ASC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ASC GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
