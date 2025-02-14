Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc ASC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 315 Đường Trường Chinh, Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Thực hiện mua bán, kinh doanh phụ tùng ô tô qua các kênh trực tiếp và trực tuyến.

• Nắm vững các hoạt động trong lĩnh vực phụ tùng ô tô.

• Tra cứu mã phụ tùng thông qua các công cụ chính hãng và online.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và nhà cung cấp.

• Theo dõi xu hướng thị trường và đề xuất kinh doanh hiệu quả.

• Đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh số và doanh thu định kỳ.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Hiểu biết vững về sản phẩm và dịch vụ phụ tùng ô tô.

• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

• Có khả năng làm việc độc lập.

• Thành thạo các công cụ tra cứu trực tuyến và phần mềm văn phòng.

• Có tính chịu đựng áp lực trong công việc và định hướng kết quả.

Tại ASC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ASC GROUP

