Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ – Số 3, đường 8, KCN VSIP, phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, Bắc Ninh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Quản lý và phát triển hệ thống IT:

- Lên kế hoạch và triển khai chiến lược IT ngắn và dài hạn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của Công ty;

- Quản lý, nâng cấp và bảo trì cơ sở hạ tầng IT (bao gồm phần cứng, phần mềm, mạng nội bộ, máy chủ và hệ thống bảo mật);

- Đảm bảo hệ thống IT luôn hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

2. Bảo mật thông tin:

- Xây dựng và thực hiện các chính sách bảo mật để bảo vệ dữ liệu và thông tin của Công ty khỏi các mối đe dọa bên ngoài;

- Đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo mật và pháp lý liên quan đến an ninh mạng.

3. Quản lý đội ngũ nhân viên IT:

- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ IT;

- Đánh giá hiệu suất công việc và phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của từng nhân viên;

- Xây dựng môi trường làm việc tích cực và khuyến khích sự sáng tạo trong đội ngũ IT.

4. Hỗ trợ các phòng ban khác: