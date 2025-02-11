Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT Á làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 600 Triệu

Mức lương 500 - 600 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 358 đường Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, TP Hải Phòng

Mô Tả Công Việc

• Check giá các tuyến hàng với hãng tàu/ đại lí.

• Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ bền vững với hãng tàu/ đại lý để đảm bảo giá và dịch vụ.

• Tiếp nhận và xử lí thông tin nhu cầu dịch vụ của khách hàng từ phòng Kinh Doanh.

• Quản lí, kiểm soát, cập nhật so sánh giá mua hàng ngày trên hệ thống nội bộ.

• Cập nhật thông tin tình hình thị trường liên quan: đối thủ cạnh tranh/ nhà cung cấp/ tuyến khuyến mãi/ các điều kiện để được giá tốt cho team kinh doanh.

• Cập nhật sự thay đổi của hãng tàu về luồng/ tuyến/ dịch vụ mới/ các loại hình giá/ Hợp đồng của hãng tàu.

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm về pricing ít nhất 2 năm ở các công ty logistics, Công ty FWD, hãng tàu,..

• Tốt nghiệp Đai học chính quy các chuyên ngành về Kinh tế.

• Ngoại ngữ: sử dụng thành thạo tiếng Anh (biết tiếng Trung là một lợi thế).

