Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT Á làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 600 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT Á
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Dược sĩ/Bán thuốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT Á

Mức lương
500 - 600 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: số 358 đường Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, TP Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 500 - 600 Triệu

• Check giá các tuyến hàng với hãng tàu/ đại lí.
• Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ bền vững với hãng tàu/ đại lý để đảm bảo giá và dịch vụ.
• Tiếp nhận và xử lí thông tin nhu cầu dịch vụ của khách hàng từ phòng Kinh Doanh.
• Quản lí, kiểm soát, cập nhật so sánh giá mua hàng ngày trên hệ thống nội bộ.
• Cập nhật thông tin tình hình thị trường liên quan: đối thủ cạnh tranh/ nhà cung cấp/ tuyến khuyến mãi/ các điều kiện để được giá tốt cho team kinh doanh.
• Cập nhật sự thay đổi của hãng tàu về luồng/ tuyến/ dịch vụ mới/ các loại hình giá/ Hợp đồng của hãng tàu.

Với Mức Lương 500 - 600 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm về pricing ít nhất 2 năm ở các công ty logistics, Công ty FWD, hãng tàu,..
• Tốt nghiệp Đai học chính quy các chuyên ngành về Kinh tế.
• Ngoại ngữ: sử dụng thành thạo tiếng Anh (biết tiếng Trung là một lợi thế).
QUYỀN LỢI

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT Á Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT Á

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 358 đường Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, TP Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

