Tuyển Photographer/Video Editor HỆ THỐNG ANH NGỮ ALES làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 227 Hoàng Văn Thái, Ngã Tư Sở, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

- Lên ý tưởng thiết kế video và viết kịch bản bán hàng cho sản phẩm.

- Chỉnh sửa hình ảnh và video phục vụ cho chạy ads

- Set-up quay Video sản phẩm và cắt ghép Video quảng cáo

- Xây dựng nội dung bán hàng bao gồm Concept chụp ảnh sản phẩm, kịch bản quay video sản phẩm.

- Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

- Có laptop cá nhân

- Độ tuổi: 22 - 28 tuổi + Tốt nghiệp các trường cao đẳng đại học trở lên.

- Có kỹ năng chỉnh sửa hình ảnh và video sáng tạo

- Đã có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí Video Editor, Marketing, Creator hoặc vị trí tương đương

- Thái độ tích cực, cầu tiến, ham học hỏi, thích thử thách, không ngại gian khó, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ ALES Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ + Thưởng hiệu suất

- Thưởng lễ Tết + Phụ cấp

- Tăng lương cơ bản theo hiệu quả công việc

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN...Chế độ thưởng, nghỉ lễ Tết, đi du lịch hằng năm

- 12 ngày phép/năm

- Thường xuyên được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ ALES

