Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Giáo Dục IZONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 ngõ 95 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tham gia thiết kế, xây dựng nền tảng học tập cho trung tâm đào tạo IELTS IZONE. Phụ trách phát triển các dự án EdTech tại IZONE.

Xây dựng các tính năng cho giao diện người dùng tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế, đảm bảo khả năng bảo trì và mở rộng.

Bảo trì và hoàn thiện các vấn đề còn tồn đọng và đề xuất cải thiện.

Thu thập ý kiến phản hồi và xây dựng các hướng giải quyết cho người sử dụng và khách hàng để cải tiến và nâng cao chất lượng dự án.

Là cầu nối giữa việc việc thiết kế và xây dựng mã nguồn, phối hợp giữa các bên để đem tới cho người dùng sản phẩm tốt nhất.

Nội dung TECH liên quan:

React kết hợp với CSS framework Tailwind.

Quản lý data model với MobX

Design system với các thư viện React UI Component

Prosemirror-based content editor

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Frontend Engineer

Có kiến thức chuyên môn về HTML, CSS và JavaScript & Typescript

Có kinh nghiệm chuyên môn về framework web ReactJS

Nắm vững các khái niệm cốt lõi về web và trình duyệt (ví dụ: cách trình duyệt phân tích cú pháp HTML và xây dựng một trang web)

Có kiến thức, hiểu biết sâu và kinh nghiệm làm việc với design system.

Có thể phân tích bug và đề xuất giải pháp cho các module phần mềm từ cơ bản đến phức tạp

Tại Công ty TNHH Giáo Dục IZONE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.500.000 - 15.000.000 VNĐ /tháng

Cung cấp trang thiết bị làm việc

Review lương định kỳ, tháng lương thứ 13 cho nhân sự

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Đóng BHXH đầy đủ

Môi trường startup năng động, chuyên nghiệp, tư duy mở, không giới hạn các việc đề xuất, phát triển ý tưởng.

Học miễn phí các khoá học IELTS tại trung tâm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục IZONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin