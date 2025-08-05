Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Landmark 4, 720 Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh., Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Lập trình website template bằng HTML, CSS, SCSS, Javascript ES6.
- Xây dựng website template mới theo design.
- Bảo trì, nâng cấp, thêm tính năng cho website template cũ.
- Hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc cho khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.
- Thực hiện dự án web được giao.
- Viết tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm của công ty.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH, BHYT, lương tháng 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
