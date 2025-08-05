Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Landmark 4, 720 Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh., Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lập trình website template bằng HTML, CSS, SCSS, Javascript ES6.
- Xây dựng website template mới theo design.
- Bảo trì, nâng cấp, thêm tính năng cho website template cũ.
- Hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc cho khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.
- Thực hiện dự án web được giao.
- Viết tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, BHYT, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE

CÔNG TY TNHH ALLCOMMERCE

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 1b1 Đương số 20 Linh Đông, Tp Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

