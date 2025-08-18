Tuyển Frontend Developer Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 33 Triệu

Mức lương 20 - 33 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5 Nguyễn Thị Duệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 20 - 33 Triệu

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Nội dung công việc

Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng Vue JS

Tạo và tối ưu hóa các component tái sử dụng

Đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng web

Hợp tác chặt chẽ với đội ngũ thiết kế và back-end để triển khai các tính năng mới

Thực hiện các best practices về phát triển front-end và đảm bảo mã nguồn sạch, dễ bảo trì

Kiểm tra và gỡ lỗi các vấn đề liên quan đến giao diện người dùng

Cập nhật và duy trì tài liệu kỹ thuật cho các dự án

2. Thời gian làm việc: Từ 08h30 - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6

3. Địa điểm làm việc: tòa G-Group, số 5 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội.

Với Mức Lương 20 - 33 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Chứng chỉ chuyên ngành CNTT

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với VueJS/AngularJS/ReactJS. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với Vue3

Thành thạo HTML, CSS, JavaScript và TypeScript

Hiểu biết sâu về các nguyên tắc thiết kế UI/UX

Kinh nghiệm với các công cụ và thư viện front-end như Vuex, Pinia, Vue Router, và Ant design

Kinh nghiệm làm việc với RESTful APIs và WebSockets

Hiểu biết về các công cụ build và quản lý dự án như Webpack, Vite, và npm/yarn

Kỹ năng làm việc nhóm tốt và khả năng giao tiếp hiệu quả

Kinh nghiệm với Git và các hệ thống quản lý source code

Khả năng làm việc trong môi trường Agile/Scrum

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ chính sách

Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường

Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 - 18 ngày phép/năm

BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)

Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh…

2. Môi trường làm việc

Cơ hội làm việc tại Công ty Fintech về dịch vụ tài chính.

Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, luôn coi Công nghệ thông tin là yếu tố trọng tâm để phát triển

Áp dụng mô hình phát triển phần mềm theo Agile, Scrum

Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên.

Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc.

3. Cơ hội phát triển

F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.

Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88.

Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.