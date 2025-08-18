Tuyển Frontend Developer Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 33 Triệu

Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Mức lương
20 - 33 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 5 Nguyễn Thị Duệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 20 - 33 Triệu

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Nội dung công việc
Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng Vue JS
Tạo và tối ưu hóa các component tái sử dụng
Đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng web
Hợp tác chặt chẽ với đội ngũ thiết kế và back-end để triển khai các tính năng mới
Thực hiện các best practices về phát triển front-end và đảm bảo mã nguồn sạch, dễ bảo trì
Kiểm tra và gỡ lỗi các vấn đề liên quan đến giao diện người dùng
Cập nhật và duy trì tài liệu kỹ thuật cho các dự án
2. Thời gian làm việc: Từ 08h30 - 17h30, từ thứ 2 - thứ 6
3. Địa điểm làm việc: tòa G-Group, số 5 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội.

Với Mức Lương 20 - 33 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Chứng chỉ chuyên ngành CNTT
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với VueJS/AngularJS/ReactJS. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với Vue3
Thành thạo HTML, CSS, JavaScript và TypeScript
Hiểu biết sâu về các nguyên tắc thiết kế UI/UX
Kinh nghiệm với các công cụ và thư viện front-end như Vuex, Pinia, Vue Router, và Ant design
Kinh nghiệm làm việc với RESTful APIs và WebSockets
Hiểu biết về các công cụ build và quản lý dự án như Webpack, Vite, và npm/yarn
Kỹ năng làm việc nhóm tốt và khả năng giao tiếp hiệu quả
Kinh nghiệm với Git và các hệ thống quản lý source code
Khả năng làm việc trong môi trường Agile/Scrum

Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ chính sách
Lương thưởng cạnh tranh trên thị trường
Thưởng cuối năm + thưởng Lễ/Tết + thưởng sinh nhật + thưởng đột xuất khi hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 - 18 ngày phép/năm
BHXH + chế độ bảo hiểm đặc biệt dành cho nhân viên (F88 Care)
Cơ hội tham gia gắn kết với tập thể thông qua các hoạt động văn hóa sôi động: Teambuilding, Tất niên, 8/3, 20/10, Giáng sinh…
2. Môi trường làm việc
Cơ hội làm việc tại Công ty Fintech về dịch vụ tài chính.
Được làm việc trong môi trường trẻ năng động, luôn coi Công nghệ thông tin là yếu tố trọng tâm để phát triển
Áp dụng mô hình phát triển phần mềm theo Agile, Scrum
Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên.
Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc.
3. Cơ hội phát triển
F88 cam kết cho bạn nền tảng vững chắc để học hỏi và phát triển.
Tham gia đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ Học viện F88.
Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng M, gian 206 tòa nhà N-01A Golden land 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-frontend-developer-thu-nhap-20-33-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job367937
