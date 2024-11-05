Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà CMC Tower, 11 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Xây dựng giao diện, xử lý sự kiện tương tác người dùng, tạo hiệu ứng chuyển động và tương tác động trong giao diện.

Tối ưu hiệu suất giao diện.

Đo và phân tích hiệu suất sử dụng công cụ chuyên dụng, hiểu về cách tối ưu hóa các tài nguyên như hình ảnh, font chữ và file CSS/JavaScript.

Thực hiện kiểm thử và sửa lỗi một cách độc lập và tìm hiểu thêm về kỹ thuật kiểm thử tự động và gỡ rối lỗi.

Thực hiện kiểm thử đa màn hình, kiểm thử tương tác người dùng và kiểm thử tương thích đa trình duyệt.

Có khả năng sử dụng các công cụ kiểm thử tự động và phân tích kết quả kiểm thử để xác định và sửa lỗi.

Ghi nhận và báo cáo các lỗi một cách chi tiết và có thể cung cấp các gợi ý về cách khắc phục lỗi

Có những ý kiến đóng góp cải thiện trải nghiệm người dùng mức cơ bản

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Điện tử Viễn thông hoặc Công nghệ thông tin

Có từ 2 – 4 năm kinh nghiệm làm việc với Angular, ReactJS

Có hiểu biết về quy định, tiêu chuẩn code, công cụ, quy trình review code

Có khả năng sử dụng về hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System) như Git

Sử dụng thành thạo các tool hỗ trợ lập trình (VSCode, Git Bash, Source tree, ...)

Hiểu biết về Framework, Library sử dụng cho JS

Khả năng trong việc tạo các responsive layout

Khả năng tổ chức code một cách hiệu quả, dễ đọc, dễ bảo trì

Khả năng sử dụng trực tiếp các open source

Khả năng tự build một project hoàn chỉnh (Authen, author, router, tổ chức folder

Hiểu biết và có thể áp dụng các kỹ thuật tối ưu cơ bản như minification (thu gọn mã nguồn), compression (nén dữ liệu), caching (lưu trữ tạm thời), và lazy loading (tải dữ liệu theo yêu cầu).

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

Lương cứng + thưởng KPIs cuối năm

Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.

Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm. Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).

Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên

Cơ hội thử thách và phát triển:

Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam (As an AWS Advanced Consulting Partner, First Premier Partner of Google Cloud in Viet Nam)

Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án lớn

Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực

Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ

Văn hoá môi trường làm việc:

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế

Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

