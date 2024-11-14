Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

- Thiết kế và tạo ra các hiệu ứng hình ảnh cho nhân vật, môi trường và giao diện người dùng (UI/UX) trong game.

- Làm việc chặt chẽ với đội ngũ lập trình để tích hợp các hiệu ứng hình ảnh vào game.

- Đảm bảo sự đồng bộ hóa giữa các hiệu ứng hình ảnh và các yếu tố khác trong game.

- Quản lý và tối ưu hoá tài nguyên VFX trên tất cả các nền tảng.