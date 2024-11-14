Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại SonatGame Studio
Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 10
- The West Tower
- 265 Cầu Giấy
- Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Đến 15 Triệu
- Thiết kế và tạo ra các hiệu ứng hình ảnh cho nhân vật, môi trường và giao diện người dùng (UI/UX) trong game.
- Làm việc chặt chẽ với đội ngũ lập trình để tích hợp các hiệu ứng hình ảnh vào game.
- Đảm bảo sự đồng bộ hóa giữa các hiệu ứng hình ảnh và các yếu tố khác trong game.
- Quản lý và tối ưu hoá tài nguyên VFX trên tất cả các nền tảng.
Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Knowledge:
Skills:
Attitude:
Skills:
Attitude:
Tại SonatGame Studio Thì Được Hưởng Những Gì
THU NHẬP
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN
MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SonatGame Studio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI