Tuyển Giám đốc điều hành Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Tuyên Quang: xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang, Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

- Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ công việc khai thác và chế biến quặng, chì kẽm

-Chịu trách nhiệm về các quy định: an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản.

- Đảm bảo an toàn lao động trong khai thác

Yêu Cầu Công Việc

- Khai thác tối thiểu công suất đạt 500/ngày

- Đã quản lý tối thiểu 300 công nhân trở lên

- Có ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương và 05 năm kinh nghiệm thực tế tại các mỏ khai thác và chế biến khoáng sản

Tại Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 50-100 triệu

- Các chế độ theo quy định Tập Đoàn

- Có phòng nghỉ riêng tại công ty

- Được TĐ đứng ra lo liệu các công việc lớn của gia đình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô

