Tuyển Giám đốc điều hành Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 50 - 100 Triệu

Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Tuyên Quang: xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang, Thành phố Tuyên Quang

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

- Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ công việc khai thác và chế biến quặng, chì kẽm
-Chịu trách nhiệm về các quy định: an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản.
- Đảm bảo an toàn lao động trong khai thác

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khai thác tối thiểu công suất đạt 500/ngày
- Đã quản lý tối thiểu 300 công nhân trở lên
- Có ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương và 05 năm kinh nghiệm thực tế tại các mỏ khai thác và chế biến khoáng sản

Tại Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 50-100 triệu
- Các chế độ theo quy định Tập Đoàn
- Có phòng nghỉ riêng tại công ty
- Được TĐ đứng ra lo liệu các công việc lớn của gia đình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô

Công ty CP Đầu tư XNK Tây Đô

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

