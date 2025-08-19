Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và kinh tế tri thức, Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lịch sử: xây dựng một nền tảng giáo dục mở, nơi mọi người dân đều có thể tiếp cận tri thức chất lượng mà không bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay tài chính.

APEC GROUP vinh dự được trao trọng trách triển khai nền tảng đào tạo trực tuyến toàn dân. Dự án hướng tới việc kiến tạo một thư viện tri thức số khổng lồ, vận hành trên công nghệ LMS hiện đại và phương pháp LIPE (Lý thuyết – Tương tác – Thực hành – Đánh giá), mở ra một không gian học tập tương tác – thực tiễn – khai phóng cho hàng triệu người Việt Nam.

Chúng tôi đang tìm kiếm một CEO bản lĩnh – người không chỉ điều hành doanh nghiệp, mà còn dẫn dắt một hành trình khai mở tri thức cho cả dân tộc.

Trách nhiệm chính:

- Tham mưu chiến lược, đồng hành cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn trong việc hoạch định tầm nhìn & con đường phát triển giáo dục số quốc gia.

- Điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm toàn diện cho hoạt động của công ty.

- Xây dựng hệ thống quản trị – kiểm soát – phân bổ nguồn lực hiệu quả.

- Thiết lập và mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược với tổ chức giáo dục, doanh nghiệp và cộng đồng để tạo nên những cú hích hợp tác mới.

