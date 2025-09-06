Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Ngày đăng tuyển: 06/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 342

- 344 An Dương Vương,, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý & Điều hành Hệ thống Cửa hàng:
Xây dựng, triển khai và giám sát kế hoạch kinh doanh cho từng cửa hảng và toàn khối.
Đảm bảo doanh số, lợi nhuận và các chỉ số vận hành (KPIs) đạt mục tiêu.
Kiểm soát chi phí, tối ưu hiệu quả hoạt động.
Phân tích Thị trường & Xây dựng Chiến lược:
Nghiên cứu thị trường, đối thủ, xu hướng tiêu dùng để đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.
Đề xuất các chương trình marketing, chăm sóc khách hàng, phát triển sản phẩm/ dịch vụ.
Quản lý & Phát triển Nhân sự:
Quản lý đội ngũ quản lý cửa hàng, nhân viên tại các điểm bán; đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ.
Đánh giá hiệu quả làm việc, xây dựng cơ chế thưởng phạt công bằng, minh bạch.
Giải quyết các vấn đề phát sinh nội bộ, xây dựng văn hóa làm việc tích cực.
Quản trị Vận hành & Chất lượng Dịch vụ:
Đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ, hình ảnh thương hiệu được tuân thủ đồng nhất.
Xử lý các tình huống khủng hoảng, phản hồi khách hàng, sự cố vận hành.
Báo cáo & Đề Xuất:
Lập báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh, vận hành, nhân sự.
Đưa ra đề xuất cải tiến liên tục nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khối cửa hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Tài chính hoặc liên quan.
Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm quản lý hệ thống chuỗi/ khối cửa hàng (ưu tiên ngành bán lẻ, thời trang, vàng bạc, dịch vụ cao cấp).
Có kỹ năng phân tích số liệu, lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh.
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống xuất sắc.
Chịu được áp lực cao, chủ động, nhạy bén với thị trường.

Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực + thưởng doanh số & hiệu quả hoạt động.
Cơ hội tham gia vào quá trình xây dựng và mở rộng thương hiệu Long Ngọc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, định hướng phát triển sự nghiệp cấp cao trong dài hạn
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 342-344 An Dương Vương, P. Chợ quán, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

