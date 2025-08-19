Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2 Bis Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch, chiến lược vận hành, phát triển hệ thống Đơn vị cơ sở

2. Triển khai kế hoạch, chiến lược vận hành, phát triển hệ thống Đơn vị cơ sở

3. Quản lý kinh doanh, tiếp thị

4. Quản lý chính sách, đào tạo & phát triển nhân sự Đơn vị cơ sở

5. Điều hành hoạt động kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

- Bằng cấp tối thiểu: cao đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị Đơn vị cơ sở - Khách sạn, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Bằng cấp nâng cao (nếu có): Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) hoặc các chương trình đào tạo sau đại học về Quản lý Đơn vị cơ sở, Quản lý Vận hành.

- Kiến thức chuyên ngành: Hiểu biết sâu về quản trị vận hành Đơn vị cơ sở, chiến lược kinh doanh, tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Kiến thức về quản lý tài chính: Am hiểu các chỉ số tài chính, phân tích doanh thu, chi phí, và lợi nhuận.

- Kiến thức về quản lý nhân sự: Các nguyên tắc lãnh đạo, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.

- Kiến thức về pháp lý và an toàn thực phẩm: Am hiểu các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh, và các quy định pháp lý liên quan đến ngành dịch vụ Đơn vị cơ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Chế độ bảo hiểm, tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU

