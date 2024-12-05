Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ CƠ KHÍ & XÂY DỰNG ĐẠI HOÀNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 356 Lê Chí Dân, Khu phố 8, Phường Tân An, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh.

• Điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu KPIs của Khối kinh doanh:

- Trực tiếp phụ trách mảng kinh doanh phân phối qua các nhà phân phối, đại lý, xưởng nhôm kính.....

- Tham mưu và quản lý tổng quan mảng kinh doanh dự án, kinh doanh công nghiệp, kinh doanh quốc tế.

• Tìm hiểu, phân tích thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng và những thông tin về đối thủ cạnh tranh.

• Xây dựng triển khai kế hoạch, chính sách bán hàng ngắn và dài hạn.

• Phân chia chỉ tiêu bán hàng cho từng vị trí cấp dưới, đôn đốc, giám sát kinh doanh để mở rộng độ phủ thị trường.

• Xây dựng và thực thi các chính sách bán hàng như công nợ, hỗ trợ giá, chiết khấu, chương trình khuyến mãi...

• Đề xuất, triển khai các chương trình xúc tiến bán hàng, phối hợp với Phòng Marketing xây dựng chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm, truyền thông, marketing.

• Phối hợp các bộ phận liên quan giải quyết các vấn đề khiếu nại/phản hồi của khách hàng về sản phẩm.

• Huấn luyện, đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng làm việc, bán hàng cho nhân sự cấp dưới; Tổ chức tuyển dụng, giám sát, đánh giá, đề xuất chính sách lương, thưởng phạt và đãi ngộ cho CBNV khối kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Thương Mại, Xây dựng,... hoặc các chuyên ngành có liên quan.

• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm giữ chức vụ tương đương và 1 năm kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh nhôm/ thép/ vật liệu xây dựng.

• Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

• Cẩn thận, nhạy bén trong công việc.

• Trung thực, tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt.

• Tư duy logic, khoa học, sáng tạo và tư duy chiến lược.

• Phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán.

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

• Am hiểu các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định trong lĩnh vực xây dựng, nhôm kính.

• Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch.

• Kỹ năng và năng lực lãnh đạo.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ CƠ KHÍ & XÂY DỰNG ĐẠI HOÀNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

• Có cơ hội phát triển khả năng trong lĩnh vực kinh doanh

• Lương cao & thưởng theo doanh thu.

• Được hưởng các chế độ thưởng, bảo hiểm theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ CƠ KHÍ & XÂY DỰNG ĐẠI HOÀNG THỊNH

