Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT HUỲNH GIA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng doanh số. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Được tiếp cận với hệ sinh thái Vinfast. Cơ hội thăng tiến rõ ràng và phát triển sự nghiệp bền vững. Được đào tạo bài bản và hỗ trợ tối đa trong công việc., Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển thị trường.

Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của bộ phận.

Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng lớn.

Đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực kinh doanh ô tô hoặc vị trí tương đương.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Có tư duy chiến lược và khả năng thích nghi tốt.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT HUỲNH GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT HUỲNH GIA

