Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT HUỲNH GIA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT HUỲNH GIA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng doanh số. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Được tiếp cận với hệ sinh thái Vinfast. Cơ hội thăng tiến rõ ràng và phát triển sự nghiệp bền vững. Được đào tạo bài bản và hỗ trợ tối đa trong công việc., Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng chiến lược kinh doanh và kế hoạch phát triển thị trường.
Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của bộ phận.
Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác, khách hàng lớn.
Đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực kinh doanh ô tô hoặc vị trí tương đương.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Có tư duy chiến lược và khả năng thích nghi tốt.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Có tư duy chiến lược và khả năng thích nghi tốt.
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT HUỲNH GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VIỆT HUỲNH GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI