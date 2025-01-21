Tuyển Giám đốc kinh doanh Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng và tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh
• Xây dựng kế hoạch kinh doanh, các chương trình hành động của Trung tâm;
• Quản lý danh mục khách hàng bao gồm duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện hữu/tiềm năng nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh cho phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp
• Quản lý thực thi và đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng cán bộ bán hàng, đưa ra các khuyến nghị tăng cường hiệu quả kinh doanh;
• Phối hợp với các Phòng ban liên quan trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và bán chéo sản phẩm cho Khách hàng theo phân khúc phụ trách;
• Phối hợp với các Phòng ban liên quan trong công tác quản lý thu nợ phát sinh (nếu có).
2. Kiểm soát rủi ro
• Kiểm soát chất lượng tín dụng và giám sát kiểm tra sau cấp tín dụng, kiểm tra định kỳ đảm bảo tuân thủ quy định của LPBank;
• Phối hợp với các Phòng ban liên quan để kịp thời nhận biết những dấu hiệu rủi ro từ phía khách hàng, qua đó đưa ra những đề xuất để kịp thời ngăn chặn những thiệt hại cho Ngân hàng;
• Tổ chức việc khắc phục các lỗi chứng từ, các lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra hoặc giám sát bởi các Phòng ban liên quan, cơ quan chức năng.
3. Quản lý nhân sự
• Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất đối với CBNV theo thẩm quyền;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: LPB Tower, số 210 Đường Trần Quang Khải, French Quarter, Trang Tien, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

