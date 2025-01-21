Tuyển Giám đốc kinh doanh Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Xây dựng và tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh, các chương trình hành động của Trung tâm;

• Quản lý danh mục khách hàng bao gồm duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện hữu/tiềm năng nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh cho phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp

• Quản lý thực thi và đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng cán bộ bán hàng, đưa ra các khuyến nghị tăng cường hiệu quả kinh doanh;

• Phối hợp với các Phòng ban liên quan trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và bán chéo sản phẩm cho Khách hàng theo phân khúc phụ trách;

• Phối hợp với các Phòng ban liên quan trong công tác quản lý thu nợ phát sinh (nếu có).

2. Kiểm soát rủi ro

• Kiểm soát chất lượng tín dụng và giám sát kiểm tra sau cấp tín dụng, kiểm tra định kỳ đảm bảo tuân thủ quy định của LPBank;

• Phối hợp với các Phòng ban liên quan để kịp thời nhận biết những dấu hiệu rủi ro từ phía khách hàng, qua đó đưa ra những đề xuất để kịp thời ngăn chặn những thiệt hại cho Ngân hàng;

• Tổ chức việc khắc phục các lỗi chứng từ, các lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra hoặc giám sát bởi các Phòng ban liên quan, cơ quan chức năng.

3. Quản lý nhân sự

• Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất đối với CBNV theo thẩm quyền;