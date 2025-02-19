Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phú Cường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai và giám sát các chiến lược, chính sách kinh doanh, tiếp thị và truyền thông nhằm phát triển doanh thu, thương hiệu của công ty trong lĩnh vực bất động sản

II. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, phát triển thị trường

- Nghiên cứu, phân tích và liên tục cập nhật biến động thị trường cũng như các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản để tham mưu Ban Giám đốc.

- Nghiên cứu, phân tích và đưa ra giải pháp, mô hình phù hợp để phát triển sản phẩm..

- Phối hợp với các Phòng ban phát triển dự án để xây dựng kế hoạch kinh doanh, chính sách bán hàng phù hợp với tiến độ triển khai dự án và biến động của thị trường.

- Xây dựng, phát triển các kế hoạch, chiến lược, chính sách kinh doanh phù hợp với thị trường, khách hàng tiềm năng nhằm đảm bảo mục tiêu kinh doanh đề ra.

2. Chiến lược Kinh doanh & Marketing

- Xây dựng, triển khai chiến lược, chính sách kinh doanh ngắn hạn và dài hạn nhằm đạt mục tiêu doanh thu đã đề ra và mở rộng thị trường.

- Phát triển chiến lược tiếp thị và truyền thông bao gồm quảng cáo, truyền thông, digital marketing.