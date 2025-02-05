Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: thưởng lễ, tết, du lịch, team building...

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh toàn diện cho công ty, bao gồm việc thiết lập mục tiêu doanh số, phân bổ nguồn lực và quản lý hiệu quả đội ngũ bán hàng.
Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xác định cơ hội kinh doanh mới.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
Quản lý và huấn luyện đội ngũ bán hàng, đảm bảo đạt được hiệu quả công việc cao nhất.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các báo cáo định kỳ cho ban lãnh đạo.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.
Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm hiện có.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Quản lý ngân sách và chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Thực hiện các báo cáo và phân tích dữ liệu kinh doanh để đưa ra các quyết định chiến lược.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí quản lý kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hoặc sản xuất.
Có kiến thức sâu rộng về thị trường, chiến lược kinh doanh và quản lý bán hàng.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và huấn luyện đội ngũ.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình xuất sắc.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và lập kế hoạch.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý bán hàng (CRM) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Xã Phước Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

