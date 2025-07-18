Tuyển Giáo viên Toán Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Edufit
Ngày đăng tuyển: 18/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Edufit

Giáo viên Toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Toán Tại Edufit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô H3

- LC, KĐT Starlake, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận

– Chuẩn bị Kế hoạch dạy học chi tiết, cập nhật lịch báo giảng, chuẩn bị đồ dùng dạy học và thực hiện giờ dạy tuân thủ “Quy định thực hiện giờ dạy”.
– Tổ chức dạy học theo đúng đặc trưng bộ môn và theo đúng phương pháp của nhà trường.
– Thực hiện chấm chữa bài thường xuyên cho học sinh.
– Phát triển nguồn tài liệu dạy học và xây dựng môi trường học tập lôi cuốn để khuyến khích học sinh học tham gia.
– Đảm bảo tất cả học sinh trong lớp nắm bắt được khái niệm và tạo điều kiện cho các em có trình độ cao hơn có cơ hội được phát triển.
– Đảm bảo bản thân và học sinh trình bày sản phẩm học sạch đẹp, gọn gàng, khoa học.
– Sử dụng thành thạo các phần mềm dạy học và các công cụ kỹ thuật hiện đại để hỗ trợ công tác giảng dạy như Laptop, máy chiếu, màn chiếu.
– Là người hướng dẫn học sinh biết cách sử dụng các phần mềm học bổ trợ để học sinh biết cách học và làm bài tập trực tuyến (nếu có), nắm bắt thông tin nhà trường qua các phần mềm, công cụ trực tuyến.
– Nắm bắt tâm lý, hiểu rõ năng lực, nhu cầu & thành tích trước đây của học sinh và văn hóa của nhà trường để điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của học sinh.
– Hỗ trợ những học sinh có nhu cầu học tập đặc biệt, bao gồm cả học sinh năng khiếu và tài năng, từ đó có những chương trình bổ trợ tùy theo năng lực của các em.
– Cập nhật điểm số của học sinh vào phần mềm của nhà trường theo yêu cầu.
– Chịu trách nhiệm trước Phụ huynh, nhà trường về chất lượng và hiệu quả giảng dạy.
1.2 Theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của học sinh
– Thường xuyên kiểm tra, đánh giá các hoạt động học tập của học sinh.
– Đưa ra các kỳ vọng & tiêu chí đánh giá học sinh.
– Theo dõi sự tiến bộ của học sinh qua các kỳ học và cả năm học, bao gồm việc nhận nhiệm vụ học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập và sản phẩm của mỗi nhiệm vụ học tập. Nếu chưa đạt cần có biện pháp tiếp tục bồi dưỡng cho phù hợp, giúp học sinh phát triển cá nhân hoàn thiện.
1.3 Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
– Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo theo kế hoạch đào tạo và phát triển chuyên môn của nhà trường.
– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn của khối/ tổ.
– Dự giờ các giáo viên khác để học hỏi và rút kinh nghiệm.
– Tăng cường học hỏi phương pháp giảng dạy tích cực, hiện đại để nâng cao hiệu quả dạy học. Tự nghiên cứu các phương pháp dạy học tiên tiến, lấy học sinh làm trung tâm để điều chỉnh, vận dụng vào bài học.
– Đưa ra sáng kiến, cải tiến để nâng cao hiệu quả dạy học và chất lượng học tập của học sinh.
– Phối hợp triển khai các cuộc diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp như lệnh sơ tán & cố thủ trong trường hợp có hỏa hoạn, động đất hoặc có kẻ xấu xâm nhập.
– Tổ chức hiệu quả các hoạt động rèn nền nếp kỷ luật cho học sinh. Tạo được cho học sinh nề nếp học tập, lối sống khoa học; làm gương cho học sinh về cách sống, ứng xử trong học đường và trong cuộc sống.
– Tạo ra các kênh kết nối để học sinh có thể đóng góp cho trường về việc học tập và hạnh phúc trong học đường của học sinh.
– Tạo môi trường tích cực cho học sinh trong các giờ học & ngoại khóa.
– Khuyến khích, lắng nghe các quan điểm của học sinh.
– Hướng dẫn học sinh phải biết tự giác học tập để lĩnh hội kiến thức.
– Thông tin tới phụ huynh về tình hình học tập và sự tiến bộ của học sinh.
– Giải quyết thông tin/ khiếu nại từ Phụ huynh theo đúng Quy trình.
– Liên lạc kịp thời với Phụ huynh khi có sự việc xảy ra liên quan đến học sinh.
– Tuân thủ quy định và hướng dẫn liên quan theo “Hướng dẫn công tác Giáo viên chủ nhiệm”.
– Hỗ trợ các hoạt động sau giờ học một lần mỗi học kỳ.
– Tuân thủ các chính sách/ quy trình/ hướng dẫn của công ty và nhà trường
– Thực hiện các công việc khác liên quan tới yêu cầu công việc cũng như các quy định của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Trình độ Ngoại ngữ / Tin học
– Tin học văn phòng thành thạo
– Kỹ năng giao tiếp tốt
– Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian
– Trung thực, thật thà và nhiệt huyết

Tại Edufit Thì Được Hưởng Những Gì

– Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.
– Thu nhập cạnh tranh và được tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.
– Chế độ thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, Quốc Khánh 02/09, Hiến chương các Nhà giáo 20/11 …), Tết Dương lịch, Tết Âm lịch; chế độ thưởng KPIs hàng kỳ …
– Chính sách ưu đãi học phí cho con với nhiều mức ưu đãi hấp dẫn.
– Chính sách đào tạo, phát triển năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc và chuẩn bị cho lộ trình thăng tiến của CBNV.
– Chế độ ngày nghỉ hấp dẫn với chế độ NGHỈ HÈ đặc biệt của Công ty (bên cạnh thời gian nghỉ phép và nghỉ Lễ, Tết thông thường theo quy định).
– Chế độ du lịch và khám sức khỏe thường niên theo quy định của Công ty.
– Làm việc từ thứ 2 – thứ 6, 07h30 – 16h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Edufit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Edufit

Edufit

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tây Hồ Tây Starlake, Khu đô thị Tây Hồ Tây, Xuân Tảo, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

