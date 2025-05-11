Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: A2
- 12 Đường Số 2, KDC Long Thịnh, Thạnh Lợi, Phú Thứ, Cái Răng, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng chiến lược kinh doanh
Mở rộng thị trường, phát triển hệ thống, đề xuất định hướng phát triển
Điều hành đội ngũ kinh doanh
Thông tin cụ thể sẽ được chia sẻ thêm trong buổi trao đổi trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành có liên quan.
Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực thuốc BVTV, phân bón, vật tư nông nghiệp.
Có kinh nghiệm phát triển kênh đại lý, điều phối sale thị trường hoặc kỹ thuật bán hàng khu vực.
Kỹ năng lập kế hoạch, xử lý tình huống và lãnh đạo đội nhóm tốt.
Chủ động, trung thực, chịu được áp lực công việc và di chuyển nhiều.
Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn gồm lương cứng + % doanh số + thưởng theo hiệu quả.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ, thăm khám sức khỏe, du lịch...
Hỗ trợ công tác phí, đào tạo nội bộ, các phúc lợi khác khi trao đổi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
