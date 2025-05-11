Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: A2 - 12 Đường Số 2, KDC Long Thịnh, Thạnh Lợi, Phú Thứ, Cái Răng, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chiến lược kinh doanh

Mở rộng thị trường, phát triển hệ thống, đề xuất định hướng phát triển

Điều hành đội ngũ kinh doanh

Thông tin cụ thể sẽ được chia sẻ thêm trong buổi trao đổi trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành có liên quan.

Có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực thuốc BVTV, phân bón, vật tư nông nghiệp.

Có kinh nghiệm phát triển kênh đại lý, điều phối sale thị trường hoặc kỹ thuật bán hàng khu vực.

Kỹ năng lập kế hoạch, xử lý tình huống và lãnh đạo đội nhóm tốt.

Chủ động, trung thực, chịu được áp lực công việc và di chuyển nhiều.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn gồm lương cứng + % doanh số + thưởng theo hiệu quả.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ, thăm khám sức khỏe, du lịch...

Hỗ trợ công tác phí, đào tạo nội bộ, các phúc lợi khác khi trao đổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ AGRIJAPAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.