Tuyển Giám đốc kinh doanh Vipharco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD

Vipharco
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Vipharco

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Vipharco

Mức lương
2,000 - 3,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD

1. Hoạt động Marketing, Xây dựng danh mục thầu, Danh mục cho nhà thuốc bệnh viện
- Nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm đang kinh doanh và sản phẩm mới;
- Quản lý danh mục thuốc các kênh BHYT, Bệnh viện tư, Kê đơn dịch vụ, Phòng khám;
- Quản lý hệ thống KOLs vùng mình phụ trách;
- Thực hiện các hoạt động MKT: giới thiệu sản phẩm, hội thảo khoa học,..
2. Hoạt động bán hàng
- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số các kênh toàn bộ vùng phụ trách;
- Đảm bảo các hoạt động đưa thuốc vào Bệnh viện, Nhà thuốc Bệnh viện, Phòng khám;
- Xây dựng kế hoạch hoàn thành chỉ tiêu;
- Phân bổ chỉ tiêu doanh số cho từng nhân viên và kế hoạch hoàn thành doanh số;
- Tổ chức triển khai các chương trình bán hàng của công ty xuống tới khách hàng và TDV;
- Báo cáo tình hình bán hàng đến cấp trên, đề xuất
3. Quản lý Trình dược
- Cùng phòng nhân sự tuyển dụng nhân viên
- Đào tạo nhân viên trình dược hàng tháng, quý
- Giám sát , đôn đốc TDV thực hiện các công việc theo tháng, quý

Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Vipharco Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vipharco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vipharco

Vipharco

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 3 Rue Louise de Vilmorin Zac de Montvrain II 91540 Mennecy France and VPĐD tại Hà nội: 159 An Trach Str, Dong Da Dist Hanoi ,VPĐD tại HCM: 12 Fl Viettel Tower 285 Cach Mang Thang Tam Str, 10 Dist HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

