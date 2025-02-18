Tuyển Giám đốc kinh doanh Vipharco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD

1. Hoạt động Marketing, Xây dựng danh mục thầu, Danh mục cho nhà thuốc bệnh viện

- Nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm đang kinh doanh và sản phẩm mới;

- Quản lý danh mục thuốc các kênh BHYT, Bệnh viện tư, Kê đơn dịch vụ, Phòng khám;

- Quản lý hệ thống KOLs vùng mình phụ trách;

- Thực hiện các hoạt động MKT: giới thiệu sản phẩm, hội thảo khoa học,..

2. Hoạt động bán hàng

- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số các kênh toàn bộ vùng phụ trách;

- Đảm bảo các hoạt động đưa thuốc vào Bệnh viện, Nhà thuốc Bệnh viện, Phòng khám;

- Xây dựng kế hoạch hoàn thành chỉ tiêu;

- Phân bổ chỉ tiêu doanh số cho từng nhân viên và kế hoạch hoàn thành doanh số;

- Tổ chức triển khai các chương trình bán hàng của công ty xuống tới khách hàng và TDV;

- Báo cáo tình hình bán hàng đến cấp trên, đề xuất

3. Quản lý Trình dược

- Cùng phòng nhân sự tuyển dụng nhân viên

- Đào tạo nhân viên trình dược hàng tháng, quý

- Giám sát , đôn đốc TDV thực hiện các công việc theo tháng, quý