Tuyển Giám đốc kinh doanh Vipharco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Vipharco
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD
1. Hoạt động Marketing, Xây dựng danh mục thầu, Danh mục cho nhà thuốc bệnh viện
- Nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm đang kinh doanh và sản phẩm mới;
- Quản lý danh mục thuốc các kênh BHYT, Bệnh viện tư, Kê đơn dịch vụ, Phòng khám;
- Quản lý hệ thống KOLs vùng mình phụ trách;
- Thực hiện các hoạt động MKT: giới thiệu sản phẩm, hội thảo khoa học,..
2. Hoạt động bán hàng
- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số các kênh toàn bộ vùng phụ trách;
- Đảm bảo các hoạt động đưa thuốc vào Bệnh viện, Nhà thuốc Bệnh viện, Phòng khám;
- Xây dựng kế hoạch hoàn thành chỉ tiêu;
- Phân bổ chỉ tiêu doanh số cho từng nhân viên và kế hoạch hoàn thành doanh số;
- Tổ chức triển khai các chương trình bán hàng của công ty xuống tới khách hàng và TDV;
- Báo cáo tình hình bán hàng đến cấp trên, đề xuất
3. Quản lý Trình dược
- Cùng phòng nhân sự tuyển dụng nhân viên
- Đào tạo nhân viên trình dược hàng tháng, quý
- Giám sát , đôn đốc TDV thực hiện các công việc theo tháng, quý
Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Vipharco Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vipharco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI