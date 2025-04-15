Tuyển Giám đốc kinh doanh Vipharco làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 USD

Mục tiêu công việc:

Chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến lược marketing cho các sản phẩm dược phẩm trong bệnh viện, phòng khám bệnh, đồng thời xây dựng và quản lý danh mục thầu thuốc , danh mục thuốc kê đơn, danh mục thuốc tại bệnh viện tư nhân...nhằm tối ưu hóa quy trình cung ứng thuốc và đảm bảo chất lượng điều trị cho bệnh nhân.

Nhiệm vụ chính:

1. Phát triển chiến lược marketing:

Nghiên cứu và phân tích thị trường dược phẩm, đánh giá nhu cầu và xu hướng tiêu dùng.

Xây dựng và triển khai các kế hoạch marketing cho sản phẩm dược phẩm, bao gồm quảng bá, khuyến mãi và các chiến dịch truyền thông.

2. Quản lý danh mục thầu thuốc, danh mục thuốc cho nhà thuốc bệnh viện công, tư

Tổng hợp thông tin và dữ liệu về nhu cầu thuốc trong bệnh viện. danh mục thuốc cho nhà thuốc bệnh viện

Xây dựng danh mục thầu thuốc dựa trên nhu cầu thực tế, phân tích chi phí và hiệu quả.

Tham gia vào quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng với nhà thuốc bệnh viện

3. Quản lý trình dược viên ETC

- Tuyển dụng, Đào tạo ,vận hành, đánh giá Nhân viên