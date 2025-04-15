Tuyển Giám đốc kinh doanh Vipharco làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 USD

Vipharco
Ngày đăng tuyển: 15/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Vipharco

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Vipharco

Mức lương
3 - 5 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 USD

Mục tiêu công việc:
Chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện các chiến lược marketing cho các sản phẩm dược phẩm trong bệnh viện, phòng khám bệnh, đồng thời xây dựng và quản lý danh mục thầu thuốc , danh mục thuốc kê đơn, danh mục thuốc tại bệnh viện tư nhân...nhằm tối ưu hóa quy trình cung ứng thuốc và đảm bảo chất lượng điều trị cho bệnh nhân.
Nhiệm vụ chính:
1. Phát triển chiến lược marketing:
Nghiên cứu và phân tích thị trường dược phẩm, đánh giá nhu cầu và xu hướng tiêu dùng.
Xây dựng và triển khai các kế hoạch marketing cho sản phẩm dược phẩm, bao gồm quảng bá, khuyến mãi và các chiến dịch truyền thông.
2. Quản lý danh mục thầu thuốc, danh mục thuốc cho nhà thuốc bệnh viện công, tư
Tổng hợp thông tin và dữ liệu về nhu cầu thuốc trong bệnh viện. danh mục thuốc cho nhà thuốc bệnh viện
Xây dựng danh mục thầu thuốc dựa trên nhu cầu thực tế, phân tích chi phí và hiệu quả.
Tham gia vào quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng với nhà thuốc bệnh viện
3. Quản lý trình dược viên ETC
- Tuyển dụng, Đào tạo ,vận hành, đánh giá Nhân viên

Với Mức Lương 3 - 5 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Vipharco Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vipharco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vipharco

Vipharco

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 3 Rue Louise de Vilmorin Zac de Montvrain II 91540 Mennecy France and VPĐD tại Hà nội: 159 An Trach Str, Dong Da Dist Hanoi ,VPĐD tại HCM: 12 Fl Viettel Tower 285 Cach Mang Thang Tam Str, 10 Dist HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

