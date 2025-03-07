Tuyển Giám đốc kinh doanh Khách Sạn Pearl River - Công ty TNHH H&H làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ phép năm, các ngày lễ, tết., Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch kinh doanh cho bộ phận, lên kế hoạch bán hàng theo sản phẩm của khách sạn và căn hộ

- Triển khai thực thi các kế hoạch kinh doanh một cách chi tiết.

- Tổ chức thu thập thông tin thị trường, phân tích đưa ra các ý kiến đề xuất, kiến nghị cho BGĐ

- Triển khai phát triển thị trường khách hàng dựa trên nguồn khách hàng công ty và tự phát triển thêm

- Chịu trách nhiệm kinh doanh trước BGĐ

- Quản lý các hoạt động kinh doanh của bộ phận, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch theo như kế hoạch được giao hoặc đã cam kết với BGĐ

- Phê duyệt các kế hoạch của nhân viên, nhóm kinh doanh

- Quản lý và phát triển nhân viên

- Xây dựng phát triển quan hệ, dịch vụ khách hàng

- Đạo tạo tuyển dụng các vị trí nhân sự trong bộ phận mình phụ trách, đánh giá nhân viên dưới quyền

- Thu thập phê duyệt các công việc chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách

- Lập báo cáo HĐKD của bộ phận hàng tháng/ quý/năm theo mẫu biểu quy định của công ty cho BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt tiếng Anh.

- Tuổi từ 30 trở lên, hình thức ưa nhìn

- Tốt nghiệp đại học khối các trường chuyên ngành du lịch, ngoại thương, ngoại ngữ hoặc Kinh tế quốc dân

- Có 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý kinh doanh

Tại Khách Sạn Pearl River - Công ty TNHH H&H Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Khách Sạn Pearl River - Công ty TNHH H&H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin