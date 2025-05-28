Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngô Quyền, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển hệ thống kinh doanh của văn phòng phụ trách;
- Khảo sát, thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường đưa ra đề xuất kiến nghị với chiến lược kinh doanh phù hợp;
- Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng, chiến lược marketing tổng thể về các dự án ,triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã duyệt;
- Tuyển dụng và đào tạo nhân sự theo định hướng công ty. Phân chia khu vực quản lý đáp ứng nhu cầu kinh doanh của toàn bộ hệ thống. Triển khai việc nhân rộng và phát triển hệ thống theo định hướng của Công ty. Xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên dưới quyền;
- Điều chỉnh kế hoạch, phương án kinh doanh cho phù hợp với tình hình triển khai dự án nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho từng dự án;
- Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai hoạt động kinh doanh bất động sản;
- Tham gia vào công tác đào tạo cho cấp quản lý và nhân viên Bộ phận Kinh doanh về các Dự án;
- Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban giám đốc. Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về tình hình kinh doanh của khối kinh doanh;
- Thực hiện các nội quy của công ty.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các khối ngành kinh tế, kinh doanh,…;
- Có kiến thức, chuyên môn tốt về lĩnh vực Bất động sản, marketing. Có kỹ năng phân tích và tổng hợp;
- Am hiểu về thị trường bất động sản, xác định và đánh giá được đối thủ cạnh tranh, có nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch bán hàng. Có mối quan hệ và liên kết rộng, có khả năng xây dựng nguồn dữ liệu khách hàng;
- Có khả năng lãnh đạo, điều hành;
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và biết xử lý tình huống.

Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì

1, Môi trường làm việc:
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;
- Hỗ trợ các chi phí truyền thông, quảng cáo;
- Nhiều cơ hội thăng tiến.
2, Hưởng các chế độ:
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Chế độ đãi ngộ tốt, được hưởng phụ cấp, phúc lợi, liên hoan và du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN LONG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 39B Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

