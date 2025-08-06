Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Quản lý nhân sự: Hướng dẫn, giám sát, phân công lịch làm việc cho nhân viên kỹ thuật, đảm bảo các ca trực được phân bổ hợp lý;

Giám sát hệ thống kỹ thuật: Theo dõi và vận hành hệ thống kỹ thuật của tòa nhà, đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định và an toàn;

Báo cáo và giám sát chỉ số: Theo dõi và báo cáo tình trạng hệ thống kỹ thuật, điện – nước tiêu thụ của tòa nhà;

Xử lý sự cố: Tiếp nhận và xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong ca trực, đảm bảo sự cố được giải quyết kịp thời;

Kiểm tra và bảo trì hệ thống: Đảm bảo công tác bảo trì hệ thống kỹ thuật được thực hiện đầy đủ và đúng quy trình;

Giám sát và hỗ trợ các hoạt động thi công, sửa chữa, bảo trì tại tòa nhà;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng Ban quản lý/Quản lý Kỹ thuật.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Điện, Điện tử, Điện lạnh,...

• Nam từ 25-45 tuổi.

• Kinh nghiệm ít nhất 1 năm vị trí Giám sát/Tổ trưởng/Trưởng ca Kỹ thuật.

• Kỹ năng vi tính văn phòng (MS Office, AutoCAD, Project)

• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quản lý vận hành tòa nhà/chung cư, PCCC+CNCH

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cạnh tranh, lương tháng 13 cuối năm, thưởng KPI hàng năm và thưởng tùy theo năng lực và hiệu quả công việc trong năm.

• Cơ hội được đào tạo theo lộ trình để phát huy tối đa năng lực bản thân.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

• Khám sức khỏe định kỳ, tham gia các hoạt động nghỉ mát hàng năm, nhận quà vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật,..

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, Bảo hiểm tai nạn 24/24 theo chính sách của công ty.

• Team building tổ chức hằng năm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA

