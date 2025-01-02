Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 40 Triệu

Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 40 Triệu

Công Ty TNHH Quick Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Mức lương
Từ 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 - 10 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương Từ 40 Triệu

* Công ty thiết kế, may mặc và bán lẻ trang phục hàng đầu của Nhật Bản
* Nội dung công việc:
- Chịu trách nhiệm quản lý môi trường trong chuỗi cung ứng từ khâu mua nguyên liệu thô đến sản xuất tại nhà máy, dẫn dắt dự án và triển khai cho các nhà cung cấp trên toàn cầu. Đạt được chuỗi cung ứng rõ ràng và có trách nhiệm với môi trường nhất thế giới
- Kinh doanh và phát triển bền vững
1. Biến đổi khí hậu
- Mục tiêu là đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050 và giảm 20% lượng khí thải CO2 từ hoạt động sản xuất vào năm 2030
- Cùng với phòng Sản xuất, xác minh tiến độ trong các kế hoạch giảm thiểu tại các nhà cung cấp và hỗ trợ các ý kiến liên quan. Thúc đẩy việc loại bỏ than và sử dụng năng lượng tái tạo trong các nhà máy. Làm việc với các tổ chức bên ngoài.
2. Đánh giá môi trường nhà máy
- Chịu trách nhiệm giới thiệu dự án quản lý môi trường Higg FEM cho các nhà cung cấp để đảm bảo yêu cầu tối thiểu và cải thiện hiệu suất nhà máy
- Chịu trách nhiệm quản lý hóa chất tại các nhà máy và đảm bảo kết quả xét nghiệm nước thải
- Chịu trách nhiệm quản lý chất thải tại các nhà máy bằng cách thực hiện hướng dẫn quản lý chất thải
- Chịu trách nhiệm giảm lượng nước tại các nhà máy bằng cách tuân thủ mục tiêu giảm 10% trên mỗi đơn vị vào năm 2025
3. Khả năng truy xuất nguồn gốc
- Thiết lập hệ thống quản lý khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng
- Cùng với bộ phận Sản xuất và bên thứ ba, thăm các nhà máy kéo sợi và nắm bắt hệ thống quản lý khả năng truy xuất nguồn gốc và cùng nhau cải thiện
*Thời gian làm việc:
- T2~T6: 8h~17h
- Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ Nhật
* Địa điểm làm việc: Quận 1, TP.HCM
* Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương Từ 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Tiếng Anh Business
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường bền vững (Biến đổi khí hậu, Đánh giá nhà máy HIGG & Khả năng truy xuất nguồn gốc)
- Có thể đi công tác 2-3 ngày (tại VN: 2 lần/ tháng; nước ngoài 2~3 lần/năm)
- Kỹ năng lãnh đạo
* Ưu tiên (Không bắt buộc):
- Tốt nghiệp chuyên Ngành liên quan đến môi trường (Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường) và Ngành may mặc
- Kinh nghiệm liên quan đến thương hiệu thời trang, sản xuất, môi trường

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

* Lương:Từ 40,000,000 VND (GROSS)
* Lương:
- Thưởng thành tích (2 lần 1 năm), lương tháng 13
- Bảo hiểm cao cấp 24/24; Bảo hiểm đi công tác, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm sức khỏe
- Laptop và điện thoại của công ty
- Trợ cấp phí gửi xe và di chuyển - Laptop và điện thoại của công ty
- Các hoạt động team building
- Được training và đi công tác - Được đào tạo ngoại ngữ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 4F IBC Building, 1A Công Trường Mê Linh, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-dieu-phoi-hang-hoa-va-kho-van-thu-nhap-tu-40-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job274612
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP S-House
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty CP S-House làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP S-House
Hạn nộp: 20/06/2025
Khánh Hòa Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vinaduy
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Vinaduy làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vinaduy
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS
Hạn nộp: 07/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP S-House
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty CP S-House làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP S-House
Hạn nộp: 20/06/2025
Khánh Hòa Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bcons
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vinaduy
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty Cổ Phần Vinaduy làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Vinaduy
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AP LOGISTICS TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại New Sun
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS
Hạn nộp: 07/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất