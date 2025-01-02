Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 40 Triệu

Mức lương Từ 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 - 10 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương Từ 40 Triệu

* Công ty thiết kế, may mặc và bán lẻ trang phục hàng đầu của Nhật Bản

* Nội dung công việc:

- Chịu trách nhiệm quản lý môi trường trong chuỗi cung ứng từ khâu mua nguyên liệu thô đến sản xuất tại nhà máy, dẫn dắt dự án và triển khai cho các nhà cung cấp trên toàn cầu. Đạt được chuỗi cung ứng rõ ràng và có trách nhiệm với môi trường nhất thế giới

- Kinh doanh và phát triển bền vững

1. Biến đổi khí hậu

- Mục tiêu là đạt được mức trung hòa carbon vào năm 2050 và giảm 20% lượng khí thải CO2 từ hoạt động sản xuất vào năm 2030

- Cùng với phòng Sản xuất, xác minh tiến độ trong các kế hoạch giảm thiểu tại các nhà cung cấp và hỗ trợ các ý kiến liên quan. Thúc đẩy việc loại bỏ than và sử dụng năng lượng tái tạo trong các nhà máy. Làm việc với các tổ chức bên ngoài.

2. Đánh giá môi trường nhà máy

- Chịu trách nhiệm giới thiệu dự án quản lý môi trường Higg FEM cho các nhà cung cấp để đảm bảo yêu cầu tối thiểu và cải thiện hiệu suất nhà máy

- Chịu trách nhiệm quản lý hóa chất tại các nhà máy và đảm bảo kết quả xét nghiệm nước thải

- Chịu trách nhiệm quản lý chất thải tại các nhà máy bằng cách thực hiện hướng dẫn quản lý chất thải

- Chịu trách nhiệm giảm lượng nước tại các nhà máy bằng cách tuân thủ mục tiêu giảm 10% trên mỗi đơn vị vào năm 2025

3. Khả năng truy xuất nguồn gốc

- Thiết lập hệ thống quản lý khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng

- Cùng với bộ phận Sản xuất và bên thứ ba, thăm các nhà máy kéo sợi và nắm bắt hệ thống quản lý khả năng truy xuất nguồn gốc và cùng nhau cải thiện

*Thời gian làm việc:

- T2~T6: 8h~17h

- Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ Nhật

* Địa điểm làm việc: Quận 1, TP.HCM

* Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương Từ 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Tiếng Anh Business

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường bền vững (Biến đổi khí hậu, Đánh giá nhà máy HIGG & Khả năng truy xuất nguồn gốc)

- Có thể đi công tác 2-3 ngày (tại VN: 2 lần/ tháng; nước ngoài 2~3 lần/năm)

- Kỹ năng lãnh đạo

* Ưu tiên (Không bắt buộc):

- Tốt nghiệp chuyên Ngành liên quan đến môi trường (Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường) và Ngành may mặc

- Kinh nghiệm liên quan đến thương hiệu thời trang, sản xuất, môi trường

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

* Lương:Từ 40,000,000 VND (GROSS)

* Lương:

- Thưởng thành tích (2 lần 1 năm), lương tháng 13

- Bảo hiểm cao cấp 24/24; Bảo hiểm đi công tác, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm sức khỏe

- Laptop và điện thoại của công ty

- Trợ cấp phí gửi xe và di chuyển - Laptop và điện thoại của công ty

- Các hoạt động team building

- Được training và đi công tác - Được đào tạo ngoại ngữ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin