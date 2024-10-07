Tuyển Giảng Viên thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 259B, Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

PHỐI HỢP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH

Phối hợp cùng các Giảng viên biên soạn Slide, Giáo trình, tài liệu giảng dạy, tiêu chí thẩm định chất lượng đầu ra theo tiêu chuẩn HNAAu Xây dựng các tài liệu vận hành nội bộ và triển khai đến các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức giảng dạy. Nghiên cứu và cập nhật, cải tiến phương pháp, tài liệu đào tạo theo thời kỳ.

QUẢN LÝ VÀ VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Quản lý - vận hành, triển khai Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình được phân công phân nhiệm Giảng dạy theo chuyên môn phụ trách Theo dõi, đánh giá tiêu chuẩn đầu ra của Học viên Theo dõi, đánh giá tiến độ phát triển của các chương trình đào tạo được phân công.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có 2 - 3 năm kinh nghiệm tối thiểu ở vị trí: Chuyên viên Quản lý Đào tạo/ Chuyên viên khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục - đào tạo ngành Âm nhạc, giáo viên Âm nhạc hoặc Nghệ sĩ hoạt động âm nhạc tự do... Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy Âm nhạc (Thanh nhạc hoặc tối thiểu 01 loại nhạc cụ) Trình độ: tốt nghiệp tối thiểu Trung cấp Nhạc viện TP HCM/ Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Đại học Văn Lang.... Nắm vững kiến thức nền tảng về nhạc lý và thành thục chuyên môn Thanh nhạc và chơi được ít nhất là nhạc cụ Piano/Organ/Guitar... Có sự cập nhật liên tục các xu hướng âm nhạc mới ở trong nước & trên thế giới Có khả năng sử dụng vi tính văn phòng. Có khả năng đọc hiểu, giao tiếp tiếng Anh là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương thỏa đáng theo năng lực, lương tháng 13, thưởng theo năng lực (KPIs), thưởng Lễ... Tham gia đầy đủ các chế độ theo luật: BHXH, BHYT, BHTN Chế độ khác: Nghỉ phép năm, nghỉ phép chế độ theo quy định Công ty; khám sức khỏe hàng năm; du lịch trong nước và nước ngoài theo quy định, quà tặng trong các ngày lễ, tết, sinh nhật; chế độ thăm hỏi hiếu, hỉ, ốm đau, sinh đẻ. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến, phát triển mục tiêu nghề nghiệp bền vững. Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp theo nhu cầu công việc, tham gia các CLB thể dục thể thao, các hoạt động thường niên quy mô lớn ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.